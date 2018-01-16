開霧燈也吃紅單 網友怒轟檢舉達人「不知人間疾苦」

2018-01-16 21:34

〔記者廖淑玲／雲林報導〕有虎尾鎮民開霧燈遭「檢舉達人」檢舉，收到一張「未依規定開啟霧燈（非雨霧）」的紅單，怒而PO上網路，提醒大家開霧燈也會被取締，要小心，網友看了紛紛痛罵檢舉達人「不知人間疾苦」。

依道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人不依規定使用燈光者，處新台幣1200元以上、3600元以下罰款，有個駕駛人去年底遭檢舉達人舉發未依規定開啟霧燈，就收到虎尾分局第五組開出的紅單，讓他嚇了一大跳，竟連開霧燈也會收到紅單，感覺非常「冤」，把紅單PO上網，連網友都替他叫屈。

一名蔡姓民眾說，開啟霧燈是增加行車安全，並不會妨礙其他車輛的行駛，竟遭檢舉達人拍照檢舉，讓人難以接受，指責檢舉達人「不食人間煙火」，不知道他的一個動作，可能讓被檢舉人1天甚至3天薪水飛了，根本就是「不知人間疾苦」！

隨著手機照相功能愈來愈強，行車紀錄器也不遑多讓，民眾檢舉交通違規愈來愈方便，導致交通違規檢舉案件暴增，由於是民眾檢舉，警方無奈表示，只是依規定辦理，絕非主動取締，虎尾警方一天最高紀錄曾收到超過50件檢舉達人的檢舉案，還得專人處理。

警方重申，檢舉交通違規沒有獎金，不論檢舉人是基於正義感或報復心態，警方接獲檢舉後，經查違規屬實才會開單，籲請民眾只要不心存僥倖、不要違規，就不必怕檢舉達人。

只是開霧燈會收到紅單，不僅駕駛人說他是第一次，也有高階警官自我調侃說，到了交通單位才知道會罰，但道路交通管理處罰條例就清楚載明，「不依規定使用燈光者」就是要罰款，只有提醒用路人遵守規定。