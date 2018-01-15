無良工頭騙便當錢跑路 業者催討無門

便當利潤微薄，陳姓業者一口氣被倒了近九萬元催討無門。（記者劉禹慶攝）

2018-01-15 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖一家便當店業者，日前接獲某工程小包工頭訂單，每日訂購4-50個便當，原本3-5天現金結帳還算正常，搏得業者信任後，又以上包未付或車禍為由積欠，一個多月來積欠近9萬元便當錢，雖簽署本票但因未押日期，導致告訴無門。

陳姓便當業者表示，近日即將完工啟用的某商業大樓，因工程進入結尾階段，需要派人裝潢清理，透過遠在金門的人力派遣公司引進人力，去年11月間一名林姓工頭打電話聯繫，要包一整個月的便當，眼見生意上門，陳姓業者相當高興，每日準時將4-50個熱騰騰便當送達。

原本林姓工頭還3-5天現金結帳，幾次之後就以上包未付款或出車禍為由延誤，要求整月結算，並簽訂89300元本票，還附上身分證影本取得業者信任，無奈時間一到林姓工頭就跑回台灣，還關機阻斷聯絡，業者詢問上包才知道每日費用都結清，而人力仲介公司表示該工頭還積欠公司借款，撇清與工頭關係。

由於年關將屆！便當利潤原本就微薄，還一次被倒了近9萬元，讓業者欲哭無淚，還要撫養3位幼孫，不僅賠錢連其他工地便當都停送，讓業者生計受到影響，前往澎湖地檢署按鈴控告，卻因本票下方未押日期，詐欺及侵占恐無法成立，只能告民事債務不履行，由於擔憂會有下一位受害者，因此在臉書社群上PO出林姓工頭惡行，有人轉發至爆料公社，為業者討公道。

無良工頭簽訂便當本票，下方卻未押日期逃避法律責任。（記者劉禹慶攝）