獨家》贈品機被當「賭博機台」 民宿老闆控警硬拗陷罪

民宿自製的獎品兌換機，上面的圖案是民宿的吉祥物。（記者王捷翻攝）

2018-01-14 00:00

〔記者王捷／台南報導〕台南市一間文創民宿製作許多文創商品讓旅客兌換，老闆在大廳落地窗前擺設一台自行設計的贈品機，旅客在離開時，由業者提供零錢，讓旅客投錢進入機台，可以兌換店內文創商品、飲料等，但這台贈品機還沒啟用，就因為外觀是過去流行的賭博機台「小瑪莉」，遭警方盯上，第一個玩機台的就是喬裝「賭客」的警察，讓老闆蕭青峯吃上賭博罪官司，他相當氣憤，認為警方，陷他於罪！

有退投幣口 警：是公告賭博機台

警分局行政組回應，該機台有退幣口、投幣口，是公告的賭博機台，轄區警員也多次探訪，加上這是公開場所，所以用刑法268條「意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博」函送，依法可處3年以下徒刑，得併科3000元以下罰金。

藏身在台南巷弄的文創民宿，去年開設至今還未滿一年，為讓民宿有故事，老闆編了外星太空船迫降台南，一對外星男女主角在台南落腳的故事，把民宿當成外星人據點，共設計15個卡通外星人當作房間的主題，有點名聲後，老闆決定設計公仔、馬克杯等22項文創商品，贈送給顧客。

小瑪莉改裝 供客人投幣兌換商品

蕭青峯說，如果直接拿給客人，擔心這樣客人印象不深，所以跟設計師討論後，拿「小瑪莉」機台改裝，將面板換成店內的外星人主角，也不能像賭博電玩一樣退錢，而是打算給客人10元，看最後拿到幾分，可以換不同的文創商品，但是計畫還沒啟動，就被警方盯上。

蕭青峯說，1月3日有個警員喬裝上門，要求才剛上班3天、不清楚狀況的櫃台小姐打開贈品機，自稱是老闆的朋友，要來玩機台，警員投錢玩了一會兒後，行政組大批人馬就把機台搬走，以刑法268條意圖營利拱給賭博場所、或聚眾賭博，將老闆依賭博罪函送。

還沒有啟用 警就抓上門送辦老闆

蕭老闆氣憤地說，當時他向警方解釋，這是贈品機，不能換錢只能換商品，但警方聽不下去，告知他如果有意見去跟檢察官說。蕭老闆說，而且他的民宿沒有賭客、沒有賭金，警察硬坳說是賭博機台，那扭蛋機是不是也有賭博罪？這樣很不道德，該區這麼多的大型賭博電玩店為何不抓，要找他這種做正經生意的人下手？

贈品機可以兌換飲料、文創商品、公仔，目前只做了明信片，計畫還沒實行，就被警方認為是賭博。（記者王捷攝）

民宿大廳可以看到業者自制的吉祥物。（記者王捷攝）

警方喬裝「賭客」，自稱是老闆的朋友，要求才剛剛上班3天搞不清楚狀況的櫃台小姐，幫他開贈品機。（記者王捷翻攝）