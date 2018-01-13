「再放進來一點！」 保險女業務與人夫通姦稱被猥褻遭法官打臉

2018-01-13 14:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓女保險業務員日前與閨蜜的老公發生性行為，兩人還拍下性愛影片，閨蜜發現後提告妨害婚姻，郭女辯稱是被對方老公強制猥褻，且只有「磨擦」沒有「插入」，但法官勘驗影片時，發現郭女和閨蜜老公有進行完整的性行為，郭女還叫對方「再放進來一點！」因此依相姦罪判郭女徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，去年2月19日上午，郭姓女子和黃姓女閨蜜的老公發生性行為，黃姓閨蜜事後查覺此事，向丈夫（涉犯通姦罪部分，黃女已撤回告訴）和郭女分別提告，黃女還拿出郭女和丈夫的性愛影片佐證。

郭女應訊時辯稱，她前一天到黃女家幫同事慶生，當晚借宿黃女家，隔天一早，黃女的丈夫赤裸上半身、只穿一條四角褲跑到她的房間，企圖對她做出逾矩的行為，但她極力反抗，仍被黃女丈夫壓在身上，兩人下體只有隔著衣褲磨擦，沒有插入。

不過法官勘驗黃女提供的性愛影片時，發現郭女曾向黃女丈夫說：「你可不可以快一點上」、「我求你」、「再進來一點、再進來一點」，黃女丈夫還向郭女表示：「我想射在裡面」，郭女回他：「不可以啦」，之後郭女坐起身，上半身前伏並前後搖動，完事後郭女還面露微笑，因此難以認定有被強迫的情形。

法官認為，郭女有大學學歷，應該可以辨別下體「磨擦」和「插入」是一不樣的情況，加上影片確實錄下兩人性愛過程，因此判郭女有罪，全案可上訴。