南投混茶詐騙案 茶商不法暴利300多萬元被起訴

南投是茶葉縣，茶園林立，不時可見茶農在園中採茶忙碌情形。（記者謝介裕攝）

2018-01-11 15:11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣茶葉比賽，驚傳賴姓茶商涉嫌以越南茶葉冒充台灣茶葉參賽疑案，今南投地檢署偵結，依詐欺、偽造文書等罪嫌，將賴某提起公訴。

南投縣茶葉種植面積及產量，都居全台之冠，104年間，南投調查站獲悉有不肖茶商以越南進口之茶葉冒充台灣當季生產的茶葉，參與某合作社舉辦的茶葉比賽，隨即報請南投地檢署檢察官黃天儀指揮偵辦，並在涉案的賴姓茶商住所查扣其比賽得獎之茶葉共409盒，每盒重量為1台斤，總共409台斤。

經農委會茶葉改良場鑑定確定該批茶葉來自越南後，賴某也坦承越南茶葉每台斤成本僅360元，但透過冒用其他合作社員名義，製作虛偽不實之參賽切結書，讓人誤以為是台灣茶葉，其中，約半數入圍獲獎的茶葉，以每台斤約1200元對外販售，總共獲得不法利益高達345萬多元。

南投地檢署指出，我國茶葉市場中越南茶葉混合台灣茶葉或以越南茶葉冒充台灣茶葉的傳聞不斷，因境外茶葉之品質難以掌握，尤其是栽種時農藥使用狀況不明，對國人健康潛藏不可知之危害，藉此案展現檢方維護民眾食用茶品安全及茶葉市場秩序以外，也呼籲茶商切莫貪圖不法暴利，心存僥倖以進口茶葉混充台灣茶葉販售，以免觸犯刑責，得不償失﹗