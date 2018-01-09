見女警「有戀愛FU」！通緝犯主動表明願意就逮

公園所正妹女警吳佩蓉。（記者許國楨翻攝）

2018-01-09 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕王姓竊盜通緝犯經常在台中公園閒晃，日前看到巡邏行經的台中公園派出所女警吳佩蓉驚為天人，頓時心頭小鹿亂撞好像有戀愛的感覺念念不忘，為了能再看她一眼，前天在公園內遇到員警盤查竟主動表明自己遭通緝，頭一次遇到這麼配合的通緝犯原讓警方一度錯愕，後來得知他的烏龍願望實在是哭笑不得。

台中市第二分局公園派出所警員林良祐當天在園內巡邏時，發現45歲的王姓男子獨自在涼亭內飲酒上前盤查，一開始王男表示沒帶證件且眼神閃爍，並一直喊肚子痛想要上廁所，接著突然向林員表明「我是通緝犯」，林員雖滿頭霧水還是使用警用電腦M-POLICE人臉辨識系統進行查證。

果不其然，查出王男是遭到台東地檢署通緝在案的竊盜通緝犯，平時居無定所，竊盜足跡走遍全台，幾乎是走到那偷到那，這回落腳台中竟因喝酒被查獲，警方將王男帶返所內時，王男突然不好意思小聲的向警方透露有一個願望。

警方好奇詢問，他才表示最近在公園閒晃時常看見一名女警執勤經過，驚為天人，覺得怎麼有長的像仙女一樣漂亮的警察，當下看到心一直跳好像有戀愛的感覺，至今仍念念不忘」，還說沒落跑會乖乖隨同警員回派出所就是希望能再見那名女警一面。

警方根據王男描述及執勤勤務表，馬上聯想到是所內的正妹女警吳佩蓉，但她當天休假未上班，只是聽到這個烏龍願望仍讓所內員警哭笑不得，訊後將滿臉失望的王男解送歸案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆