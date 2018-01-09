美國盜刷信用卡集團 利用台青少年側錄信用卡盜刷

2018-01-09 11:52

［記者楊政郡／台中報導］20歲許男（另案在監執行）與高、廖兩少年（少年法庭審理中），在105年2月被美國盜刷信用卡集團利用，該集團提供信用卡側錄機，由許將側錄機交給高姓少年，高姓少年在台中市某加油站上班為民眾加油期間，短短7天側錄21名民眾信用卡內碼，然後由盜刷集團在美國成功盜刷近80萬元，每成功側錄一張他們可得款150元至250元，台中地檢署依偽造信用卡罪起訴許男。

起訴書指出，105年2月間許男與高、廖兩少年，被美國盜刷集團利用，該集團提供一台信用卡側錄機，由廖姓少年去尋找可側錄信用卡之人，廖姓少年找上缺錢的許男，許男則認識在加油站上班的高姓少年，在105年2月6日至12日，短短7天高姓少年側錄21名民眾信用卡，然後將設路所得內碼將給許，再轉交給廖姓少年。

該集團取得信用卡內碼後，再偽造出信用卡，在同年4月7日至12日，短短6天的時間在美國各大商店、餐廳、服飾店盜刷29筆，其中78萬餘元（新台幣）盜刷成功，另有數十萬元盜刷不成功。

此案有5家銀行受害，銀行通知持卡人繳費，持卡人才發現被盜刷，5銀行共同提出告訴，檢警陸續追查出許男及高、廖兩少年，3人均坦承犯行，供稱每成功側錄一張他們可得款150元至250元，台中地檢署依偽造信用卡罪起訴許男，兩少年移送少年法庭。