警方海巡聯手查毒 開8槍逮人赫見制式M4A1突擊步槍

烏日警分局與海巡署台中機動查緝隊聯合查緝槍枝毒品案，赫見M4A1的全自動突擊步槍（記者蘇金鳳攝）

2018-01-08 11:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日警分局與海巡署台中機動查緝隊聯合查緝綽號「阿周」的53歲洪姓犯嫌販毒，同時破獲制式M4A1的全自動突擊步槍一把，還有彈夾、滅音器、制式子彈及海洛因及安非他命，而警方在彰化田間圍捕，洪嫌當場棄車田野狂奔，查緝人員追逐近百米並開8槍嚇阻，當場逮捕洪嫌。

烏日分局、海巡署中巡局台中機動查緝隊日前接獲線報，綽號「阿周」男子染有毒品惡習且擁槍自重，常於中彰投等地區往返，涉嫌把毒品、槍枝放置車輛，如同「行動餐車」方式與特定對象進行毒品、槍枝交易牟利，走到那賣到那。

兩個單位組專案小組，歷經多日的跟監、蒐證，發現洪嫌常去的友人住處，也常有治安顧慮人口聚集且出入份子複雜，4日見時機成熟，於深夜11時在彰化縣鹿港鎮執行查緝收網行動，成功逮捕洪嫌。

由於專案人員獲報，嫌犯擁有槍枝，但並不知曉火力有多強大，因此在查緝的過程，人員都穿上防彈衣。

專案人員在行動時，洪嫌從車輛的後視鏡發現有異，見事機敗露，當場棄車翻越民宅圍牆企圖逃逸，並在田野間拔腿狂奔；查緝人員見狀，立即下車追逐近百米並開8槍嚇阻後，當場將洪嫌壓制逮捕。

專案人員並在所駕車內起出制式M4A1全自動突擊步槍1把、彈夾2個、滅音器1支、制式子彈1盒45發與海洛因2小包、安非他命1小包及手機9支等相關證物。

烏日分局偵查隊長高嘉陽表示，M4A1全自動突擊步槍殺傷力相當大，是美國科德公司出產的，在國內很罕見，本來槍枝比較長，改為衝鋒槍形式，便於攜帶，在美國緝毒局及還有特種部隊都會使用這種槍枝 ，顯然是從國外偷渡進來台灣，這種槍不但有紅外線，子彈可以裝32發，射速每分鐘可達700到1000發子彈，彈匣裝滿32發子彈，在兩秒打出來，予以掃射完畢，火力非常驚人。

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