誇大巴氏量表 埔基謝醫師被判1年

2018-01-05 11:47

［記者楊政郡／台中報導］服務於埔里基督教醫院謝姓骨科醫師，被查出在101至103年間，將12名病患的巴氏量表，分數打得特別低，有雇主從台中特別到埔里給他看診，就是為了能僱請外傭，人力仲介業者還傳出看病就要找埔基謝醫師，謝醫師拿自己的專業「開玩笑」，雖查無對價關係，台中地院依行使偽造文書12次，合併判處1年徒刑，得易科罰金。

謝醫師坦承巴氏量表是他填寫、否認有偽造文書、辯稱副院長才是最後決定者不是他、他是依據骨科專業做出判斷、這是專業判斷無對錯之分。

判決書指出，巴氏量表勞委會訂定外國人來台就業相關規定，由專業醫師填具巴氏量表，被看護者之評估項目在30分以下，最高不得超過35分，認定有全日照的必要性，始可雇用外籍看護移工。

埔基醫院通常是由兩位專業醫師獨自評選打出分數後，由副院長做最後複評，而副院長通常就把兩人的分數平均，得出最後複評成績。所以當一位醫師打得特別低，就增加被看護者被允許僱外傭的機會。

如王姓被看護人他實際情形是，肺氣管不好、吃冷的會咳嗽、骨頭會痠，不會影響行動，自己行走，自己開車，自己吃飯、自己洗澡、穿襪，也沒有大小便失禁。但謝醫師的巴氏量表卻寫：需別人協助取用或切好食物或穿脫進食輔具。可自行坐做起但需別人協助才能移位。需別人協助才能刷牙。大小便偶而會失禁。雖無法行走但可自行操作輪椅，必須依賴他人照顧。

可是上述王某雇主（王姓被看護人之子）選工需求表寫，要菲律賓女工、工作內容洗衣、買菜、煮飯、打掃、洗車打蠟、照顧3歲以下、偶而與小孩同睡，最好是教育系畢業，能教小孩英文。內容竟完全沒提到上述「失能老人」。原來王某請外傭是要幫忙照顧小孩及幫傭，與照顧王老先生無關。

其他11人都是類似寫得非常嚴重，而把巴氏量表分數壓得很低，0至20分，如此一來另位醫師打出40至60分，平均下來就可能低於35分，而影響勞委會對雇用外勞管理正確性。

有趣的是那段時間人力仲介業傳出，看醫師就找埔基謝醫師，有因而從台中專程到埔里找他看診，看診幾次謝醫師就開出巴氏量表。而這些病患拿到巴氏量表，很巧的病患家屬就會接到人力仲介業者的招攬電話。

而此案調查人員未查出謝醫師因而取得對價關係，法官依偽造文書各判2月徒刑，合併判處1年徒刑。