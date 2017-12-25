男大生捷運「蹭鳥」 還問「要不要舒服一下」

2017-12-25 12:57

〔記者謝君臨／台北報導〕女大生小如（化名）日前搭捷運時，遭另名黃姓男大生襲胸，還被對方以下體磨蹭大腿，小如奔出捷運後，黃男竟又尾隨，甚至對她說：「要不要跟我到廁所，讓我舒服一下」，小如痛斥噁心，報案處理；台北地檢署根據監視器畫面及黃男進出站紀錄，認定黃男涉犯性騷擾罪嫌，今將他起訴。

檢方調查，今年11月間某日，小如搭乘捷運板南線欲前往台北車站，途中人潮擁擠，小如只得抓著拉環站立，當時她左邊站著一對情侶，黃男則在她右側。

期間，小如突感右胸似乎被人摸了一下，但因車廂內乘客眾多，小如第一時間無法斷定對方是否故意，想說也許是不小心誤觸，於是稍微往左側靠，還被身旁的情侶瞪了一眼。

不料過沒多久，小如又覺得右大腿被硬物碰觸，低頭一看發現黃男褲檔竟挨在她的腿上，嚇得花容失色，適巧車輛到站，小如急忙奔出車廂，但黃男仍不死心，尾隨而出，甚至趨前對她說：「要不要跟我到廁所，讓我舒服一下」，小如忍無可忍，報警處理，黃男雖趁隙逃逸，事後仍被逮獲。

檢方庭訊時，黃男承認所為，但辯稱是酒醉誤觸，不過檢察官勘驗黃男悠遊卡進出站記錄，發現他在車站內徘徊許久，黃男雖推稱「不小心睡著了」，但檢察官從監視器畫面中，發現他確實曾貼近小如，案發後還趁隙搭乘反方向列車逃跑，認定他涉犯性騷擾罪嫌，將他起訴。