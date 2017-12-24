澎湖船長落海獲救 無人船漂流到嘉義還在捕魚

海巡人員發現漂流的無人漁船時，漁船還在進行捕魚作業。（記者林宜樟翻攝）

2017-12-24 14:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕澎湖籍漁船「鳥意勝3號」12月22日由船長駕駛獨自出海作業，船長卻意外落水，幸好被鄰近漁船救起；但「鳥意勝3號」動力未失，無人船自行行駛超過3小時到達嘉義縣東石白水湖外海，前晚深夜被海巡署第十三海巡隊海巡艇發現，海巡人員經船長家屬同意，切斷漁網，將這艘在海上漂流的漁船拖回布袋港。

海巡署第五巡防區管制官林穎顥12月22日深夜接獲通報，「鳥意勝3號」漁船船長當晚獨自駕駛漁船出港，因作業不慎落海，幸好被1艘東港籍漁船救起，但該漁船仍以航速2至3節持續往東方漂流。

由於無人船在海上行駛，可能造成航安問題，海巡署召集人第五巡防區召集人熊同中要求雷達作業組加強海面目標監控，通知出港作業漁民注意航安，並請嘉義布袋第十三海巡隊派遣海巡艇協尋。

好美里雷達中士劉宥軒監控時發現，布袋好美里外海5.2浬處有一艘漁船以航速2至3節朝東北方航行，疑似該漂流船隻；指管長宋昇恒更發現嘉義東石海域有多艘作業船筏實施作業中，依航行軌跡預判，可能會發生船隻碰撞，海巡人員趕緊通知作業船筏注意航安避免碰撞。

前晚深夜11點，海巡艇抵達嘉義白水湖外海找到「鳥意勝3號」，副艇長許家雄等登船時，無人駕駛的漁船上的漁具漁網竟還在進行捕魚作業；由於漁網等正在作業，若硬要拖離恐會卡住或纏繞損害漁船，經與船方聯繫同意後，切斷漁具，由海巡艇將「鳥意勝3號」拖回布袋港碼頭，今天通知船方領回；此案由海巡人員協助讓漁船平安返回港口，也未造成任何傷亡，讓家屬相當感謝。

海巡人員發現漂流的無人漁船時，漁船還在進行捕魚作業。（記者林宜樟翻攝）