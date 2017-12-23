反修勞基法遊行 宣布解散後企圖衝進行政院

數千名抗議民眾現占據忠孝東西路與中山南北路口，與警方對峙中。（記者黃耀徵攝）

2017-12-23 18:19

首次上稿：17:12

更新時間：18:13

〔記者劉慶侯／台北報導〕民眾與勞團今天聯合發起「我過勞血汗、你功德個屁，反對勞基法修惡大遊行」，台北市警察局估計共有約5千人參與，但在遊行過程中，隊伍臨時更改計畫，回頭佔領行政院門口，抗議群眾至今已與警方發生過4波推擠。

台北市警察局目前正和勞團協商，希望對方能夠重新回到預定的遊行路線上，但現在並未獲得善意回應，目前約有逾千名抗議民眾佔據忠孝東西路與中山南北路口，與警方對峙中。

警方維安警力目前也未發現有黑道分子混雜在陳抗人中藉滋擾，仍持續進行蒐證監控中。

入夜之後，抗爭民眾持續占領車道，在晚間6點時，指揮宣布散會，並要求民眾聽從指揮，但人群中仍有民眾不滿而發生爭執，部分抗爭人士則表示，如果民眾不願意散去，他們願意與大家繼續堅守現場。

而遊行總指揮在宣布遊行結束後，工運領袖毛振飛再度率領群眾試圖衝進行政院，與警方爆發推擠衝突，現場再度出現騷動的情況。目前仍有近千名陳抗民眾滯留忠孝東路與中山北路口，警方為防有民眾失控，保持全面戒備。

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勞團遊行入夜時再爆發衝突，有民眾翻上拒馬濺血。（記者黃耀徵攝）

遊行總指揮宣布遊行結束後，工運領袖毛振飛再度率領群眾試圖衝進行政院，與警方爆發推擠衝突。（記者羅沛德攝）

勞團在與警方對峙過程中發生多次推擠。（記者羅沛德攝）