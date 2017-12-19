傻眼！斜切45度角 大貨車「卡」橋墩

大貨車以斜切45度角的方式卡在橋墩中，讓現場民眾看傻眼。（記者邱芷柔攝）

2017-12-19 17:04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州鎮光復路上的台鐵橋墩下方，今天下午3點多發生大貨車「卡」在橋墩的意外，大貨車以斜切45度角的方式卡在橋墩中，讓現場民眾看傻眼，紛紛將「卡」車照放上網，引起鎮民熱議，張姓司機在現場無奈表示，「我太遵守交通規則才會卡住啦！」

張姓司機說，他第一次經過這個路段，他的車子4米高，看到限高4.2米，想說沒有問題，沒想到橋墩設計兩側高度下降，約僅剩下3.8米，如果他直直的開過去就不會卡住，但為了遵守橋墩底下的道路標線，避免壓到雙黃線，所以稍微轉向，沒想到就卡在橋墩下了。

不少看見「卡」車照的網友紛紛留言「這司機真的很厲害有辦法把貨櫃車開成這樣狂！」、「真的喊卡了」、「這個車姿真壯觀！」

現場目擊民眾指出，下午3點多左右突然聽到「砰」一聲，然後就是摩擦巨響，沒想到出來一看，竟然是大貨車卡在橋墩底下，在這裡住了那麼久還沒看過這樣的「卡」車！

警方表示，受到事故影響，該路段目前封閉，由警方協助指揮車輛改道，初步對張姓駕駛進行酒測，酒測值為0，目前將先對大貨車輪胎放風，再由吊車協助排除事故。

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受到「卡」事故影響，該路段目前封閉，所幸貨車未載貨物，沒有發生翻覆情形，沒有人受傷。（記者邱芷柔攝）