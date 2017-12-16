車遭拖吊不繳罰金硬開 男拔刀警拔槍秒速制伏

2017-12-16 12:56

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名47歲閰姓男子，昨下午因車輛違停遭拖吊，前往永和區保生路的拖吊場領車時，竟想不繳錢直接將車開走，而與拖吊場人員發生爭執，閰男拿出預藏西瓜刀揮舞，怒嗆「我在拖吊場外面堵你，給你好看！」拖吊場員工嚇得報警，警方到場喝斥閰男，並依妨害公務及恐嚇罪嫌逮捕。

警方調查，閰男有多項毒品前科，昨下午2時許將車臨停在竹林路，因停在紅線上，因此遭到檢舉拖吊，車被拖到保生路的違規拖吊保管廠，閰男3時許發現自己的車被拖了，跑到拖吊場要領車，卻疑似不想繳錢，直接上車就想將車開走。

閰男將車開到門口時，遭柵欄擋住，閰男便喝斥36歲高姓市府委外拖吊廠人員「我要出去啦」，高男說，「你沒繳錢，不可以走」，閰男便怒斥，「叫你最大的出來」，接著雙方發生口角，閰男竟從車上掏出一把西瓜刀，下車嗆聲。

高男一看到閰男拿著刀械，嚇得急忙報警，閰男將西瓜刀拔出後，不斷揮舞並稱，「我在拖吊場外面等你，一定等到你」，警方到場後持槍警戒，喝令閰男將刀械放下，閰男看不敵警力，只好將刀丟棄在地上，警方隨即以妨害公務及恐嚇罪嫌將閰男逮捕。

閰男供稱，是因高男態度不好，才會情緒失控，並稱沒有不繳錢，只是不爽高男的說話方式，問起為何會隨身攜帶刀械，閰男則稱是「防身用」，警方訊後將閰男依妨害公務及恐嚇罪嫌將閰男移送法辦。