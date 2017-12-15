受託討千萬分手費 四海幫中常委糾眾潑漆恐嚇被逮

2017-12-15 16:01

〔記者邱俊福／台北報導〕四海幫中常委吳日正，今年7月間涉嫌接受張姓女子委託，向張女的郭姓前男友催討分手費1600萬元，竟率眾前往郭男公司潑漆，並恐嚇不還錢「生命有危險」、「讓你公司開不下去」等，刑事局偵二大隊第三隊經長期蒐證，昨天趁吳嫌因通緝被逮送士林地檢署無保請回步出地檢時，將他逮捕到案。

警方調查，58歲吳嫌，為前四海幫海日堂堂主，平時跟統促黨王猛黨部交好，且參加其黨部成立大會。過去，吳嫌專從事暴力討債，近期便因另個恐嚇案遭通緝，昨天被新北市警板橋分局逮捕，移送士林地檢署歸案，當時吳嫌女兒花費15萬元聘僱律師，獲無保請回，結果吳嫌步出地檢又被逮，該律師又接著受女兒委託以2萬4000元陪訊。吳嫌警訊時坦承有潑漆討債，但「只是好言相勸」，沒有恐嚇等不法行徑。

警方說，今年7月間，張姓女子跟郭姓被害人交往10多年分手，當時張女向郭男要求須給付分手費1600萬元，隨後張女寫委託書給吳嫌，讓吳嫌負責出面向郭男討債。

吳嫌隨後帶同洪姓、謝姓幫眾前往郭男位在新北市三重區的公司，仗勢幫派名號向該公司員工施以騷擾與言詞恐嚇，並暗地裏對被害人住處、公司潑灑紅漆等方式從事暴力討債、恐嚇。

警方昨天將吳嫌與謝姓幫眾拘提到案，訊後今依恐嚇取財、組織犯罪條例等罪嫌移送新北地檢察署偵辦，並將持續擴大清查相關不法事證。