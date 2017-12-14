獨自癱瘓16小時無人知 險在自家上演《127小時》

2017-12-14 19:01

〔記者黃文瑜／台南報導〕61歲許姓婦人在家中跌倒，有意識、不過無法呼救，就這樣癱倒在廚房將近16小時，遠在中國出差的丈夫心想妻子幾天沒打電話來，10日一早就有不好的預感，跨海打越洋電話求救，警方幫忙找人，一破門果真聽到婦人微弱呼救聲，還好丈夫有打電話，否則恐變成自家版《127小時》！

電影《127小時》是改編真實故事，描述美國登山家在大峽谷冒險受困127小時，靠著堅強的求生意志，以隨身小刀切斷被巨石壓住的右臂脫困。

許姓婦人與先生結婚數十年，鶼鰈情深，但先生長期在中國工作，本月6日起就與愛妻失聯，打電話找妻子不但沒接也沒回電，數日沒有消息讓他感到不安，10日上午他總覺得「有不好預感」，再撥打數通電話，妻子仍沒接，請台灣的友人到家裡察看，也聯絡不上，情急之下只好打電話報警。

其實許姓婦人當天上午不小心在自家3樓下到2樓時摔倒，疑似腰椎受傷，痛到無法起身，倒在廚房地上無法動彈，嘗試喊叫，也沒有人聽見，加上沒有進食，擔心體力不支，就沒再繼續喊叫希望保持體力，雖然聽見手機和家中電話一直響，也無法接聽或求救，隨著天色漸漸暗去，本來心裡一線希望也隨著天色漸漸絕望，痛苦不堪，甚至覺得死亡離她越來越近，就在絕望之際，突然見到破門而入的警察和消防人員，頓時感動到流下眼淚。

警消人員到場後敲破玻璃門，將門鎖打開，一路呼叫婦人的名字，婦人發出弱的聲音求救，大家一路尋聲在淒黑的二樓廚房找到她，她也感動到一直感謝救命之恩。

許姓婦人說，她整日沒進食，口乾舌燥也拿不到水喝，嘗試拿東西鉤水壺也鉤不到，以為自己就要死去，直到獲救時終於喝到第一口水，讓她十分感動。