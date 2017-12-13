「愛情騙子」冒充醫師騙10多名傻女 詐得近2000萬買名錶「裝闊」

2017-12-13 13:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣五專畢業的40歲男子張志遠，自稱是外科名醫、建設公司大老闆，當「愛情騙徒」向10多名女子詐財，其中一位張姓女子，前年底至去年6月間，被他騙走110萬元，張女向他催討，他又去騙其他的女人，「挖東牆補西牆」，僅償還29萬7000元，尚有80萬3000元不法所得未償還，台中地方法院認為他已有詐欺罪判刑記錄，卻又無視法律繼續行騙，應該給他嚴懲，依詐欺罪判處徒刑1年，80萬3000元詐欺所得宣告沒收，可再上訴。

判決書顯示，張志遠（羈押中）早於2014年，就謊稱自己是醫師，向單身女子詐財，曾被士林地院依詐欺罪判處4月徒刑，宣告緩刑5年，他卻在緩刑期間又當起「愛情騙徒」，以有意交往結婚為由，到處騙經濟能力佳的單身女子。

2015年6月起，張男謊稱自己是台中市知名醫院的外科醫師，要支付醫院長官與同事的公關交際費、想買基金投資、以及支付母親手術費等理由，甚至還沒錢繳房租，向10多名單身女子騙錢，其中，鄭姓女子被騙300餘萬元，楊姓女子被騙100萬餘元，總計騙得近2000萬元，所得揮霍花用，還購買勞力士金錶裝「闊佬」，向其他女人行騙。

法院審理楊女被騙案，並以詐欺罪重判他1年9月徒刑，他還上訴並宣稱，他於去年（2016年）11月被捕後，檢警違反偵查不公開原則，將案情曝光給媒體，再加上我國的「被遺忘權」概念與制度未完善，如果維持1年9月的重刑，未來他出獄時已老邁，無法賺錢償還被害女子的損失，如能假釋出監，也會受他人異樣眼光，無法順利覓得工作，進而再度「重持舊業」，據此要求法院減刑，但二審法官不吃這一套，駁回上訴，全案確定。

台中地方法院又針對他詐騙另一位張姓女子，日前依詐欺罪判處他徒刑1年，判決書指出，張男以有意交往為餌，再以自己需錢，但提款卡與信用卡遺失等理由，詐騙張姓女子110萬元，張女事後察覺不對勁，向他索債，他又去騙其他女子（另涉入3件詐欺案件審理中），用「挖東牆補西牆」手法，僅償還29萬7000元，尚有80萬3000元不法所得未償還，台中地院認為他無視法律而一再行騙，依詐欺罪判處徒刑1年。

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