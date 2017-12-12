南北法院變天！高院李彥文、北院黃國忠、高雄高分院洪兆隆

2017-12-12 13:35

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院院長石木欽本月20日將升任司法院公務員懲戒委員會委員長，高院院長遺缺一事，司法院人事審議委員會中午通過由高雄高分院院長李彥文接掌高院，高雄高分院院長則由台北地院院長洪兆隆升任，台北地院院長由最高法院法官兼書記官長黃國忠接任。

李彥文是司法官訓練所第18期結業，曾任司法院民事廳長、台中地院院長、最高法院法官，行政和審判資歷相當完整，李個性較為鮮明、強勢，據了解，出身最高法院刑庭庭長的石木欽在高院院長任內，對提升高院刑庭審判品質不遺餘力，頗見成效，因此司法院希望這次借助出身最高法院民庭法官的李彥文，透過其審判經驗和行政能力，加速改革高院民事庭。

洪兆隆是司法官訓練所第23期結業，曾任高雄高分院庭長兼發言人，澎湖、台東地院院長，洪擅長溝通協調，行政歷練豐富，這次榮歸南部家鄉，並循前最高法院院長楊仁壽等人模式，由北院高升高雄高分院院長，不少法界人士都認為適才適任。

黃國忠司法官訓練所第24期結業，曾任司法院人事處長、司法行政廳廳長，不少法界人士認為黃是非分明、改革色彩相當濃厚，且行政執行能力強，司法院希望借重他的行政能力，推動北院遷建案、改善北院工作環境，並積極提升法官裁判品質及司法公信力。

另外，高院法官李昆曄因辦案遲延，遭法官評鑑委員會移送人審會議處，人審會今認為他雖辦案求好心切，但手腳太慢，仍應懲處，決議以書面要求他多注意。