南北法院變天！高院李彥文、北院黃國忠、高雄高分院洪兆隆

2017-12-12 13:35

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院院長石木欽本月20日將升任司法院公務員懲戒委員會委員長，高院院長遺缺一事，司法院人事審議委員會中午通過由高雄高分院院長李彥文接掌高院，高雄高分院院長則由台北地院院長洪兆隆升任，台北地院院長由最高法院法官兼書記官長黃國忠接任。

李彥文是司法官訓練所第18期結業，曾任司法院民事廳長、台中地院院長、最高法院法官，行政和審判資歷相當完整，李個性較為鮮明、強勢，據了解，出身最高法院刑庭庭長的石木欽在高院院長任內，對提升高院刑庭審判品質不遺餘力，頗見成效，因此司法院希望這次借助出身最高法院民庭法官的李彥文，透過其審判經驗和行政能力，加速改革高院民事庭。

洪兆隆是司法官訓練所第23期結業，曾任高雄高分院庭長兼發言人，澎湖、台東地院院長，洪擅長溝通協調，行政歷練豐富，這次榮歸南部家鄉，並循前最高法院院長楊仁壽等人模式，由北院高升高雄高分院院長，不少法界人士都認為適才適任。

黃國忠司法官訓練所第24期結業，曾任司法院人事處長、司法行政廳廳長，不少法界人士認為黃是非分明、改革色彩相當濃厚，且行政執行能力強，司法院希望借重他的行政能力，推動北院遷建案、改善北院工作環境，並積極提升法官裁判品質及司法公信力。

另外，高院法官李昆曄因辦案遲延，遭法官評鑑委員會移送人審會議處，人審會今認為他雖辦案求好心切，但手腳太慢，仍應懲處，決議以書面要求他多注意。

  • 司法院人事審議委員會今天通過由高雄高分院院長李彥文接掌高院院長。（資料照，記者簡榮豐攝）

    司法院人事審議委員會今天通過由高雄高分院院長李彥文接掌高院院長。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 現任台北地院院長洪兆隆將升任高雄高分院院長。（資料照，記者廖振輝攝）

    現任台北地院院長洪兆隆將升任高雄高分院院長。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 最高法院法官兼書記官長黃國忠將接任台北地院院長。（資料照，記者簡榮豐攝）

    最高法院法官兼書記官長黃國忠將接任台北地院院長。（資料照，記者簡榮豐攝）

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