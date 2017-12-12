穿黃色時尚背心太醒目 假換錢真詐財慣犯速被逮

2017-12-12 11:33

〔記者許國楨／台中報導〕無業吳姓男子整天遊手好閒，故意穿時尚黃色背心佯裝娃娃機店老闆到附近店家謊稱要幫客人將千元大鈔換成零錢詐財，店家遲遲等不到吳男還錢驚覺根本是存心騙錢報警，警方調閱監視器掌握吳男子行蹤，同時也在網路上發現有民眾po文表示遭吳男以同樣手法詐騙，昨循線找上正要出門溜狗的吳男依詐欺罪嫌送辦。

台中市第二分局立人派出所本月9日受理黃姓女攤商報案，表示前一天有名自稱是附近娃娃機店老闆的男子到飲料攤稱要將大鈔換零錢，因為店裡客人只有千元大鈔，黃女不疑有他直接拿出5張百元鈔、一張5百元鈔票給對方，對方卻說等等會拿錢來還還順便點了杯冬瓜茶。

過了十分鐘男子果然回來付了冬瓜茶的錢，卻依舊找藉口拖延不拿出千元鈔還留了電話，但一直等到隔天早上都不見男子來還錢驚覺可能遭詐騙報案，起初黃女還擔心只被騙1000元會不會太小題大作，但警方告知不管金額多少都是詐騙千萬不能姑息養奸，立即調閱飲料攤附近監視器，掌握38歲吳姓男子（有竊盜、毒品、詐欺等刑案紀錄）身分及行蹤。

沒想到當晚警方網路巡邏時又發現轄內有民眾也被類似手法詐騙，這次是假裝飲料店老闆要付貨款，到對面當歸鴨店向林姓女店員借了3000元，直到店員到對面飲料店詢問才發覺受騙，警方一看貼文照片居然也是吳男，才知道原來吳男根本是詐欺慣犯，還大膽地都穿著同樣的時尚黃色背心到處行騙。

警方經埋伏在昨日一早逮到正要出門遛狗的吳男，他驚覺東窗事發不停向警方求情，也表示願意將錢還給受騙店家希望和解了事，但因詐欺罪屬非告訴乃論，訊後仍被依法送辦。