詐騙集團到加勒比海島國設點 還找來僑胞當幫手

詐騙集團位於多明尼加的據點。（記者王冠仁翻攝）

2017-12-11 14:19

〔記者王冠仁／台北報導〕刑事局日前追查一起詐欺案，從犯嫌位於台中的轉帳水房資料中，循線查出還有詐騙集團在加勒比海島國多明尼加共和國設立詐欺話務機房，以假檢警老梗行騙中國民眾。刑事局與相關單位佈線追查，今年9月兵分多路逮人，不僅逮到在多明尼加行騙的成員，還發現有名黃姓僑胞在當地接應，也抓到在台金主與幹部，更查扣、凍結相關不法所得約1.5億元。

警方表示，該詐騙集團廖姓金主（36歲）約從去年開始，出資、指揮親信將「創業基金」匯往美國、多明尼加等地，再讓擁有我國與多明尼加國籍的黃姓僑胞

（44歲）接手資金，負責在多明尼加設點，接應廖嫌派去的成員並幫忙安排食衣住行；廖男手下安頓好後，就著手以假檢警老梗對中國民眾行騙。

警方日前從一宗破獲的詐欺案中，發現其位於台中的機房竟與多明尼加有往來，深入追查，經1年的蒐證、埋伏，警方掌握相關犯嫌行徑及平日出國頻率後，在今年9月11日會同多明尼加警方兵分多路展開攻堅，分別在多國與台灣逮人。

警方說，此次行動共拘提37人，查扣現金830餘萬、汽車6輛、大批手機與筆電、詐騙教戰守則，並凍結相關不法資產約1.4億元。

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