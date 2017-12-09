用酒駕打卡、寫日記？男子12年被抓12次 足跡遍全台

2017-12-09 17:31

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警方去年查獲設籍在台東縣的40歲張姓男子，酒後騎車還沒帶安全帽，結果移送時與張男閒聊發現張男12年間酒駕被逮12次，且遍佈不少縣市，根本就是用酒駕打卡、寫日記。最近查獲的案件被苗栗地院依公共危險罪判處1年有期徒刑。

警方回憶案件時說，攔下張男後發現張男渾身酒味，酒測後酒測值高達0.6，當時張男愁眉苦臉，似乎渾身失去力氣，警方原本以為張男是害怕入監服刑，還一度安慰張男「以後酒後不要開車，這樣就好了，通常3次以上才會判有期徒刑」。

沒想到張男突然發出驚人之語，向警方說「我早就被抓超過3次了！」警方好奇之下一查，原來張男是酒駕累犯，之前已經累計入監服刑4年9個月，足跡遍佈全台從南到北許多縣市，之後又被查獲遭判11個月，但張男並未報到執行，溜到苗栗縣當粗工維生被通緝。

警方看完張男酒駕記錄後感嘆，張男堪稱是苗栗縣警方查獲的酒駕保持人，居然高達12次之多，但是張男卻未因此收斂，屢罰不聽，甚至成了通緝犯還敢酒駕不帶安全帽。

警方說，張男當時曾說，93年起開始在全台各地當粗工，收工後習慣喝幾杯過過癮，但是每次喝完幾乎都會碰到巡邏警察或是路檢查到，進出警局跟法院已經是「家常便飯」。

警方除了苦口婆心勸誡張男，以後記得「喝酒不開車」，也只能莞爾地說「蹲苦窯的日子難過，沒酒的日子更難過吧」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆