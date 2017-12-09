寧可被關！ 逃避兵役8年5度判刑 男住網咖躲通緝

2017-12-09 13:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市28歲無業的黃姓宅男，長達7、8年歲月，都在逃避兵役，之前已有4次妨害兵役紀錄的他，應該在去年3月到桃園醫院接受徵兵檢查，但他卻寧願判刑被關，還是不願去當兵，桃園地院第5度依妨害兵役罪判刑4月，他乾脆從桃園市躲到台中市，中市警局三分局健康派出所日前臨檢網咖時，見到蓬頭垢面、滿臉鬍鬚、多日沒有洗澡整理儀容的黃男，竟是妨害兵役通緝犯，問他為何逃避兵役，他很坦率說，畏懼當兵會被「出操」，躲到網咖裡整天打線上遊戲，就是不想去當兵。

國中畢業的黃男，如果年滿20歲去服兵役，他早於2009年或2010年就退伍了，不過，桃園地院的判決書顯示，他從2009年起就開始逃避兵役，2010年桃園地院依妨害兵役罪判處徒刑2月，可易科罰金，他執行後仍繼續逃避兵役，2012年8月、2013年12月與2015年5月，又因逃避兵役，被桃園地院各判處4月、5月與6月徒刑，皆可易科罰金。

有趣的是，黃男逃避兵役，卻曾穿著軍服被捕，2012年7月6日，他跑到自助洗衣店，偷走繡著「一兵」階章的軍服，更換自己的髒衣褲，隨後穿著軍服趴趴走，1個多小時後被警察撞見逮捕，黃男可能因觸犯竊盜等刑案入獄，兵役遂一再拖延。

去年（2016年）3月初，桃園市桃園區公所發出徵兵檢查通知書，通知他應於去年3月24日，到衛生福利部桃園醫院接受徵兵檢查，他當時在法務部矯正署泰源技能訓練所服妨害兵役罪的刑罰，雖親自簽收通知書，但去年3月17日出獄之後，卻仍對體檢一事置之不理。

桃園地檢署將他起訴，桃園地院於今年8月第5度依妨害兵役罪判處4個月徒刑，可易科罰金，他沒有到案，桃園地檢署今年11月發布通緝，桃園警方找不到他，卻意外被台中警方找到，原來他今年11月初，從桃園市跑到台中市，躲在網咖內整天玩線上遊戲，累了就趴在螢幕前小睡，或躺在網咖的沙發睡覺。

健康所員警上月16日臨檢網咖時，見黃男一臉邋遢，又發現已28歲的他是妨害兵役通緝犯，一度誤認黃男是逃避教召，事後才得知他可能一直沒去當兵；黃男坦言，接到體檢通知書時，他還在服刑，出獄後擔心「出操」，還是不願去當兵，又擔心警察找上門，從桃園南下台中市，躲到網咖裡整天打電動，他宣稱不知道自己變成通緝犯，但警方懷疑他的說法，將他依法移送桃園地檢署歸案。

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