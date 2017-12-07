蓮香齋前負責人涉溢賣餐券 詐欺罪起訴

2017-12-07 11:44

〔記者謝君臨／台北報導〕知名素食餐廳「蓮香齋」，去年易手改名「御蓮齋」，但前、後任經營團隊卻因餐券兌換一事爆發糾紛互告；新經營團隊指控前負責人郭芳良涉嫌溢賣舊餐券，控告郭詐欺，郭則反控對方誹謗；台北地檢署調查後，認定郭曾告知新團隊在外流通餐券僅6萬多張，但實際上卻高達24萬張，若以一張500元面額計算，不法獲利約1.2億元，今依詐欺罪將郭起訴，至於郭反控誹謗部分，則另案偵辦中。

蓮香齋素食料理標榜自然、健康、零負擔，擁有中式、台式、日式、美式等多國素食料理，1本餐券共20張，要價11500元。新經營團隊去年入主蓮香齋，今年3月起更名為御蓮齋，但日前卻公告持原「蓮香齋」餐券者，須加價才能消費，且自6月1日後不得使用，引發軒然大波。

今年4月，御蓮齋總經理吳松洋指控，市面上流通的蓮香齋餐券，遠超出舊團隊移轉的數量，懷疑郭芳良溢賣餐券，赴北檢控告前負責人郭芳良涉嫌詐欺。

檢方調查，新、後任經營團隊於去年8月洽談經營權轉換事宜，9月雙方簽訂投資協議書，當時郭芳良曾告知新團隊，估計流通在外的餐券約6萬多張，但新團隊發現遠超過此數，雙方以10萬張做為契約訂定，舊經營團隊須補償4400萬元，但檢方清查後，發現截至今年6月，餐券在外流通數量竟達24萬6608張。

此外，檢方依據「餐券權益調查表」約談曾使用餐券的消費者，均證稱去年11月御蓮齋經營權易主後，他們仍透過郭芳良的姊姊購買餐券。

庭訊時，郭芳良否認詐欺，絕無溢賣、盜賣餐券，指新經營團隊說法不實在，全案應屬民事債務糾紛，但檢方不採信其說詞，今將郭芳良起訴。