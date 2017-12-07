讚！校安第一 勇警緝獲中正大學校園之狼

涉及中正大學強盜案的焦姓嫌犯落網。（記者蔡宗勳翻攝）

2017-12-07 09:34

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中正大學校園1日深夜發生驚魂事件，獨行女學生返回學生宿舍途中險遭人強押，雖然順利脫困，但案件發生在大學校園，女學生人人自危，民雄警分局立即成立專案小組偵辦，經抽絲剝繭，終在台中逮捕涉案的焦姓中年男子，起出做案時穿著衣物，訊後移送嘉義地檢署偵辦。

中正大學1名女大學生，1日深夜遭1陌生男子摀住嘴巴強壓在地，造成女子脖子傷痕，女學生由校方人員陪同到大林慈濟醫院就診，脖子疑似傷痕，經檢查無大礙，凌晨就回宿舍休息，事件發生後，學生們在臉書網路轉傳遭電擊棒攻擊，致人心惶惶。

由於事件發生在國立大學校園，引發各界恐慌，民雄警方不敢掉以輕心，經調閱數百支監錄系統，並以刑事資料庫大數據方式篩選、分析、比對，發現家住台中的56歲焦姓男子涉嫌重大。

專案人員鎖定對象後，5日下午持搜索票前往台中埋伏，適逢寒流來襲，幹員在車上度過寒冷的一夜，所幸皇天不負苦心人，隔日中午終發現焦嫌現身並一舉擒獲，焦嫌遭逮時還穿著作案時衣褲，並在其住處查扣其他贓證、物。

警訊時，焦嫌原先否認犯案，經警方出示相關證物，才坦承犯下10月份學生背包竊案及12月1日侵入校園攻擊女學生案。

焦嫌供稱，因經營公司不善、負債累累，才鋌而走險，專找學生聚集處所下手行竊；對於強押女學生部分，則稱自己女兒都比女學生大，且年紀也大了，不可能對女學生有非分之想，可能是吃了感冒藥頭暈暈關係才動粗。