中正市場包租公捲款跑 竹市府：依約評估後續措施

市府產發處市場管理科長尤瑋鍾指出，中正市場BOT案是市府與立揚展業公司於102年6月13日簽訂。（記者王駿杰攝）

2017-12-06 15:13

〔記者王駿杰／新竹報導〕承包全國第一個零售市場BOT案「新竹市中正示範市場」的攤販協會理事長林良琪，外傳兩年來積欠市府3千餘萬元權利金未繳，又涉嫌將竹蓮市場攤位「一攤多租」，最後捲款上億元失蹤；竹市府今天發聲明證實此事，已依BOT合約進行銀行行使介入權或終止BOT合約等洽談評估程序。

警方指出，今年10月陸續接獲竹蓮市場攤販報案，向林良琪提告詐欺，目前已將案子送往檢方偵辦。

市府產發處市場管理科長尤瑋鍾指出，中正市場BOT案是市府與立揚展業公司於102年6月13日簽訂，依據投資契約，立揚展業每年應繳納定額權利金、營運權利金、土地租金共約1千1百餘萬元給市府，但自104年立揚展業即多次延遲或未繳交相關權利金及土地租金，市府雖多次進行催繳、計算遲延利息並處以違約金，但立揚展業負責人林良琪卻稱無力改善。

尤瑋鍾說，市府將依約評估後續是否由融資銀行行使介入權，或由市府逕行終止BOT契約，以維護中正市場正常運作，有關本契約簽訂及履行過程是否涉及不法，市府除會由政風處調查，也已將相關資料主動移請檢方調查。

尤瑋鍾說，據了解，林良琪先前向竹蓮市場一些攤商稱，可標到市府辦理的ROT案，他涉嫌先向攤商預收租金，還恐「一攤多租」，連中正市場也出現一次收取數年攤位租金卻未依公司法登帳等情事，但竹蓮市場ROT案最後卻由富寶達公司得標，林良琪本應還款攤商，卻跳票失蹤，目前竹蓮市場相關受害攤商已提起訴訟，必要時市府將提供相關法律協助。