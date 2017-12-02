違停拒警拖吊 男爭1600罰款結果被判罰9萬

邱男貨車違規停放紅線。（記者彭健禮翻攝）

2017-12-02 20:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕因小失大！苗栗縣57歲邱姓男子，把貨車停放在醫院旁紅線，被警方取締、拖吊；當拖吊車已將貨車上架後，邱男仍逕自開門爬上貨車，甚啟動、排檔，意圖掙脫，也造成員警受傷。苗栗地方法院依妨害公務罪及違背封印效力罪，判處應拘役90天，可易科罰金。警方說，邱男原本只要被罰1600元，如今恐得吃上9萬元罰金。

邱男因腳痛於今年6月1日下午2點多，開貨車到衛福部苗栗醫院掛急診，但他把貨車停放在醫院旁紅線，被執行違規停車取締及拖吊業務的苗栗縣警察局交通隊員警拍照、開單取締，並將車門貼上封條，會同拖吊車人員，將貨車拖離。

不料，當拖吊車準備離去時，邱男從醫院衝出追上，並逕自開貨車門入駕駛座。交通隊員警發現，下車上前請邱男下車，但邱男就是不肯，還發動引擎入檔踩油門，意圖掙脫；交通隊員警見狀遂通報110勤務指揮中心，請求協助。

苗栗警分局北苗派出所員警到場，再度勸說邱男下車，但邱男依舊不理會，雙方僵持了近10分鐘。派出所員警見邱男不服，宣告邱男已涉嫌妨害公務後，使用強制力將邱男拉下車，帶回派出所依妨害公務罪嫌偵辦，過程中，邱男不但脫衣讓員警不好捉拿，也奮力抗拒，導致北苗所黃姓警員雙手前手臂輕微擦傷，右手拇指擦傷。警訊後，依法將邱男送辦。

法官認為，警方已在違規車輛上張貼「苗栗縣警察局移置違規車輛車門封條」等字樣封條，完成拖吊的法定程序，依法駕駛人未繳納罰鍰、移置費及保管費前，禁止任意取去，邱男竟擅自打開遭移置保管車輛之車門，違背上開封條之封印效力，又無視員警依法執行職務，施強暴抗拒而妨害公務之執行。

法官認為，邱男犯違背封印效力罪，處拘役55日，如易科罰金，以1000元折算1日；又犯妨害公務執行罪，處拘役55日，如易科罰金，以1000元折算1日。應執行拘役90日，如易科罰金，以1000元折算1日。

警方表示，以邱男貨車為例，紅線違停罰900元、拖吊費600元、拖吊場保管費100元，總計1600元，但邱男不服取締，吃上9萬元罰金。