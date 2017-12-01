人家賣菜 他在一旁喊「藥ㄚ洗很重」挨罰

2017-12-01 11:14

［記者楊政郡／台中報導］台中市北區五義街楊姓婦人賣菜，叫賣「買俗菜」（便宜的菜），但因與郭姓鄰居相處不睦，郭某竟在旁也叫喊「藥ㄚ洗很重」、「菜藥ㄚ洗很重」，郭妻則一再對楊婦罵「不要臉」，郭某又曾以台語辱罵楊婦「乞丐、乞丐、要人補助」，郭姓兩夫妻被依公然侮辱、誹謗等罪，判處罰金總計2萬6千元。

判決書指出，郭姓夫妻（均50餘歲）原就是五義街上住戶，自從楊婦一家於104年12月遷入，雙方就相處不睦，時常起口角。105年1月21日上午楊婦把機車就停在郭某住處一樓洗手檯前，郭某制止，雙方起口角，郭以台語辱罵楊婦「白目」（不識相之意）。

同年2月25日中午，在五義街巷內郭某因細故竟在自宅門口，以台語對楊婦辱罵「乞丐、乞丐、要人補助」，以此方式公然侮辱楊婦。

同年3月14日上午，楊婦在自家門口叫賣蔬菜，叫喊「買俗菜、快來買喔」，但一邊還以攝影機拍攝郭某夫妻騎機車，還告知她拍到郭妻騎機車未戴安全帽，引起郭某夫妻不滿，辱罵楊婦「不要臉」、「白目」，又進一步叫喊「藥ㄚ洗很重」、「菜藥ㄚ洗很重」（台語、無證據證明楊婦的菜農藥殘留重），誣指楊婦的蔬菜重度噴農藥，或農藥殘留嚴重，郭妻一再對楊婦罵「不要臉」。

郭某辯稱，他對事不對人，他請楊婦把機車移走，白目是他的口頭禪，是楊婦每天拿著相機、錄音筆，在他家門口故意製造事端，楊婦當天沒賣菜，是故意在那裡喊「賣俗菜」，他都沒有指名道姓，是楊婦自己對號入座。

法官認為，楊婦提供錄音內容，證據明確，郭某夫妻被依公然侮辱、誹謗等罪，一罪一罰處以罰金，郭某2次公然侮辱、1次誹謗罰2萬，郭妻1次公然侮辱罰6千元。