反擊台東縱谷「檢舉魔人」稱號：違規者不承認錯誤

2017-11-28 14:17

［記者王秀亭／台東報導］近來有不少常往返台東縱谷台九線的民眾，陸續接到違規超車罰單，還有人半個月收到3張，直言「檢舉魔人」出沒，台東縣警局交通隊證實有一民眾檢舉100多件超車案，今天自稱是檢舉人的張先生自承檢舉上百件，並解釋是為大眾行車安全才檢舉。

被開單的民眾說，周遭有20多人被開單，都是每天上午要從台東市到縱谷上班，不只趕上班的朋友被開，連計程車司機也收到罰單，都是前方車輛速度太慢而雙黃線超車。

自稱檢舉者的張先生透過電話表示，看見台九線賓朗到初鹿段常有交通事故，明明限速只有50公里，大家的車速卻都慢不下來，從今年8月底才開始檢舉，迄今確實已檢舉上百件，不過檢舉範圍僅侷限在賓朗到初鹿段，且所開車輛也非外界猜測的廂型車，武陵、月眉段的檢舉者應另有他人。

張先生說，自己的時速都在限速以內，但非被檢舉人所說是時速2、30公里的龜速車，只要雙黃線超越自己所開車輛，勢必超過限速50公里以上，不只雙黃線超車也超速，才會向警方檢舉。

對於外界稱檢舉上百件違規超車者是檢舉魔人，張先生說，這是民眾對檢舉者污名化，就是已經違規卻不承認自己的錯誤，才會稱檢舉人為魔人，不能把過錯都推給別人。

張先生說，如果民眾行駛在台東縱谷台九線上，覺得對方車速過慢，應向交通隊所說先輕按兩聲喇叭或閃大燈後再超車，但是否繼續檢舉，並未給予答案。