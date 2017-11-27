內政部搞笑「阿榮講堂」替代役男一手操刀

內政部「阿榮講堂」影片由替代役男陳宣佑一手操刀。（記者陳鈺馥攝）

2017-11-27 15:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部推出「阿榮講堂」以詼諧方式宣導政策，負責一手操刀影片的替代役男陳宣佑，常以一些犀利問題讓內政部長葉俊榮招架不住；陳今日現身說法坦言，「阿榮講堂」無厘頭的問答內容，常讓部長感到一陣錯愕。

內政部今推出「阿榮講堂」第四集，葉俊榮在影片中說明，民眾若遺失身分證及駕照，是不用到警察局或派出所報案，只需到戶政事務所補辦新的身分證，或到監理機關辦理證件就好。

針對若有民眾碰到有人強迫推銷愛心筆，是否應該報警？葉俊榮也在「阿榮講堂」指出，如果是愛心，大家可以多多益善，若是強迫推銷，民眾可撥打110請求警察機關協助。

據了解，「阿榮講堂」影片是由替代役男陳宣佑負責拍攝、剪輯及配音製作，辦公室同仁常戲稱他為「內政部彭于晏」。

陳宣佑受訪表示，整體看起來是滿像的，這不是自己覺得，身邊朋友有時也覺得很像。

陳宣佑指出，他是念電影系，後製影片時會思考如何樣讓影片較有趣，一開始跟部長先演練好，後製時再做調整，影片可引起民眾興趣，也會有成就感。

陳宣佑也說，未來想請部長做一些搞笑的肢體動作，但部長對這些作品感到有點無奈，「可能覺得我在惡整他！」

陳宣佑提及，「阿榮講堂」一部影片要花兩週時間製作，自己將在今年12月初退伍，將來內政部若還有需要，他可回來幫拍影片。

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