冒名妹妹簽本票借錢被訴 歌壇大姊大這個動作惹怒法官

2017-11-24 12:24

〔記者溫于德／台北報導〕資深藝人陳盈潔，100年因經濟困難向友人邱男借錢；但她102年間與胞姊一同拿出280萬本票時，卻被揭穿由胞姊偽簽胞妹姓名，胞姊因而被法院判刑定讞；至於陳本身，則被承辦檢方認定是共犯，今年9月5日依偽造有價證券罪起訴。全案今日上午於首度開庭，在被告本人不假未到情況下，惹怒台北地院承審法官。

雖被告辯護趕緊以「當事人因工作尚在金門」為由、當庭代替請假；但法官仍提高聲量反問，開庭通知書寄出時間距離今日庭期間隔許久，「為何不事先請假？」，況且，被告在檢方偵查時已常常不假未到；庭上接著說，一旦被告持續不尊重法院程序、不假未到，將逕行拘提，要求當事人出庭受審。

就本案部分，原告辯護人仍採當事人無罪答辯，否認教唆情事，反指是原告教唆，因此「起訴陳盈潔顯然是誤會」；至於當庭提示之胞妹陳報狀內容，辯護人看完後表示，胞妹雖願意原諒，但她僅看到客觀起訴內容，實際上不清楚簽名過程。

邱男則說，被告時至今日仍未償還280萬，也不滿她對外堅稱「僅借200萬元」、「講的好像我坑她」；邱另因擔心被告逃亡，請求法官禁止出境。

公訴檢察官則希望被告親自到庭陳述，以確認態度是承認或否認；法官庭末再次諭知辯護人，下次庭期務必偕被告一同出庭，並定下月29日續行準備程序。

陳盈潔100年10月21日開出支票後，被邱男要求須找另1人共同背書，否則拒收本票；2年後卻持偽簽票出面。全案直到胞妹被討債才知遭偽簽本票，隨即向桃園地院民事庭自訴債權不存在；而偽簽的胞姊也已自首。桃園地院刑事庭考量胞姊承認犯罪，雖依偽造有價證券罪判刑1年7月，但給予緩刑3年機會，全案確定；至於陳盈潔本身，承辦台北地檢署認定是共犯，依法起訴。