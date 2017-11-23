11/23 威力彩連24摃 下期上看8.5億 今彩539開出3注

2017-11-23 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月23日）開獎的第106000094期威力彩，頭獎摃龜；第106000280期今彩539，頭獎開出3注，每注可得800萬元，由新北市新莊區民安路168號的「隆興旺彩券行」、新北市蘆洲區民權路71號的「金佳彩券行」以及花蓮縣花蓮市國風里林森路199號1樓的「財神寶庫投注站」開出。

第106000094期威力彩中獎號碼為：「第一區：14、17、20、28、29、34。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共8注獲得，每注可得15萬元；肆獎共80注獲得，每注可得2萬元；伍獎共487注獲得，每注可得4000元；陸獎共3623注獲得，每注可得800元；柒獎共6809注獲得，每注可得400元；捌獎共3萬6980注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬9575注中獎，每注可得100元；普獎共8萬5500注中獎，每注可得100元。

第106000094期38樂合彩中獎號碼為「14、17、20、28、29、34」，五合摃龜；四合共10注獲得，每注可得6萬7500元；三合共105注獲得，每注可得5750元；二合共2086注獲得，每注可得750元。

第106000280期今彩539中獎號碼為「04、17、22、26、27」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共162注獲得，每注可得2萬元；參獎共6266注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7858注獲得，每注可獲得50元。

第106000280期39樂合彩中獎號碼為「04、17、22、26、27」，四合共1注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共169注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5884注中獎，每注可得1125元。

第106000280期3星彩中獎號碼為「096」，正彩共54注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000280期4星彩中獎號碼為「8969」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」