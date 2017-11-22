勒殺女友佈置成殉情 狠男判賠841萬元

2017-11-22 16:13

〔記者王定傳／新北報導〕男子吳典鴻勒殺沈姓女友，伴屍2天，在她的電腦留假遺書，想誤導成殉情，並佈置成燒炭輕生假象，再取走沈女手機，開她的車逃亡，被害者家屬提出求償，新北地院判他賠償841萬元，可上訴。

檢警調查，死者沈女家境小康，沈女及哥哥還曾赴美求學，回國後在父母經營的熱水器經銷公司當會計，吳典鴻自稱送貨司機，兩人在網路聊天室認識後，由沈女出面在蘆洲長安街租套房同居，房租、出遊費用都由沈女支付。

去年8月間，吳男得知沈女父母邀約女兒前男友一同出遊，加上沈女父母反對兩人交往，又不滿沈女赴約，8月14日中午，他在兩人租屋處徒手勒死女友。

由於沈女母親不斷透過LINE聯繫女兒，吳男假冒女友名義，傳訊告知將不參與，再於桌上型電腦內以沈女名義寫遺書「為什要阻止我們在一起？現在又有前男友出來搗亂，我們決定要一起死，死後幫我們合葬在一起」等，還在浴室內故布疑陣，放置燃燒的炭盆，伴屍2天後，開著女友的汽車逃亡，並以沈女的手機傳LINE給沈母，製造沈女還活著的假象。

不過，由於沈女飼養的狗狗遭遺棄在外流浪，民眾尋狗狗內的晶片聯繫沈家人後，沈女父母立即前往租屋處，發現女兒已經死亡；吳男辯稱，他與女友決定自殺，他先殺了女友後，準備自殺未遂。

一審新北地院不採信，依殺人罪，判他18年徒刑，另依侵占罪判罰金1萬；家屬提出1836萬餘元求償，沈男仍說是女友拜託他殺人，法官不採信判他賠償死者父母合計841萬餘元。