空軍男隊長與人妻軍官通姦 女辯遭權勢性侵 法官不採信

2017-11-21 02:11

〔記者王俊忠／台南報導〕在空軍某通信部隊擔任隊長的已婚男軍官，與部隊一名人妻女軍官上摩鐵通姦，男隊長妻子怒告女軍官妨害家庭並求償一百萬元。女軍官辯解是遭男長官利用權勢威逼性交；但台南高分院法官根據審理與此案刑事判決認定雙方是合意性交，判女軍官須賠償50萬元給男隊長妻子作為精神慰撫金確定，不能再上訴。

據二審法官調查，女軍官的丈夫也曾以男隊長涉妨害家庭為由求償，一審判男隊長賠50萬元給女方丈夫，且男隊長已支付這筆款項。雙方配偶求償一來一往，算是扯平了！

二審民事庭判決指出，這對男軍官隊長與女軍官部屬兩人各有家室，男軍官妻子主張，女軍官基於相姦犯意於103年9月19日晚間8點許，與男軍官在嘉義縣1家汽車旅館房間內合意性交1次，破壞她與男軍官的婚姻家庭美滿，她蒙受重大精神痛苦，要向女軍官求償1百萬元。一審判女軍官應賠償50萬元。

女軍官辯稱，她不知道男隊長有妻室，當天是隊長告知要開車載她外出，兩人雖然到摩鐵，但她是受到隊長權勢威逼下性交，絕無合意性交之事，並未侵害原告的配偶權。

二審民事庭法官調出女軍官在檢方訊問時曾說「隱約知道男隊長已婚」的供詞紀錄；此外，二審傳訊空軍通信部隊的其他軍官證人，得知有記載男隊長婚姻狀況的幹部簡歷冊放在部隊值星官室，女軍官曾擔任該空軍部隊的值星官，有機會接觸簡歷冊，加上她在檢方偵訊時說過隱約知道男隊長已婚有妻室，女軍官在二審抗辯不知男隊長已婚，不足採信。

台南高分院民事庭並調出男軍官挨告妨害家庭刑事案，一、二審都認定男軍官有罪、判3個月徒刑確定，男軍官也承認與女軍官是合意性交，據此認定女軍官與男隊長是合意相姦，女軍官所謂遭男長官利用權勢迫姦的辯解無法證明，因此無法採信。

據指出，此案男隊長與女軍官兩人的配偶都提出妨害家庭的刑事告訴，女軍官丈夫控告男隊長部分，一、二審都判男隊長3個月徒刑、得易科罰金確定；至於男隊長妻子控告女軍官部分，因男隊長妻具狀撤回對丈夫的告訴並和解，一審指男隊長妻既已原諒丈夫，依刑事告訴不可分原則，對同案共犯的女軍官也不得提出告訴、諭知公訴不受理，二審同樣支持一審見解、駁回男隊長妻子的上訴確定。