市政府捷運站旁國宅 中年女子墜樓身亡

2017-11-19 21:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市區忠孝東路5段、市政府捷運站旁國宅，晚間發生墜樓案，1名年約55歲的蕭姓中年女子，不明原因墜落國宅中庭，當場氣絕身亡，現場留有皮夾及身分證件，但未發現遺書，目前警方正在現場採證並聯繫家屬，釐清事發原因。

警方初步調查，蕭女疑非該棟大樓住戶，根據電梯監視器畫面，蕭女是在晚間7時40分左右進入電梯，到12樓後出電梯，蕭女在8時17分被發現墜落1樓中庭，目前尚未發現其他人跟著上樓，究竟是否為輕生或有其他原因，警方正擴大調閱監視器釐清死因。