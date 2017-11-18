印尼女看護疑逃逸未果 不慎失足墜樓身亡

2017-11-18 13:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一棟豪宅今天傳出墜樓意外，一名印尼籍女看護，被發現從11樓雇主住處墜落在2樓露台，當場沒了生命跡象，警方在露台找到女看護的行李及鞋子，還有斷裂的皮帶，由於她先前就有逃跑紀錄，是否與此有關，警方將進一步調查釐清。

這起墜樓發生在今天清晨近6時許，在龍門路上一棟豪宅擔任社區警衛的保全員報案指稱，稍早突然聽到類似異物墜落的巨響，他外出察看卻未發現異狀，隨即接到11樓住戶以對講機呼叫，表示家中外籍女看護墜樓。

保全員由11樓陽台往下看，驚見女看護躺在2樓露台，通報119支援以雲梯車登上查看，但女看護已無呼吸心跳，當場身亡，警方隨即將遺體移置1樓地面，並在現場拉起封鎖線採證。

女雇主表示，印尼籍的女看護「Panti」現年32歲，已經來家裡幫忙1年多，期間假藉說是要找朋友，有逃跑紀錄，因最近Panti的電話很頻繁，擔心她再次逃跑，曾要仲介轉告誡並請保全多留意，若發現要離開務必攔阻，她平常幾乎都是在家裡，只有晚上才會下樓倒垃圾，不清楚墜樓原因。

警方在墜落的2樓陽台，發現女看護已分裝多袋的衣物行李及鞋子，還有斷裂的皮帶，初步排除他殺之嫌，由於Panti先前曾有逃跑紀錄，警方懷疑她是要從11樓高處開窗逃逸，不慎失足墜樓，但真正原因仍需進一步調查釐清。