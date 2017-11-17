從小偷到老…男從宜蘭偷到屏東 環台灣半個島

2017-11-17 21:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這名竊嫌實在很會偷！設籍宜蘭縣冬山鄉的林姓男子是名慣竊，日前到屏東林邊也下手行竊，警方逮人後發現，他身負至少65件竊案，從14歲偷到63歲，還好有眼尖的林邊店家機警舉發惡行。

「我家的吧台竟然有人探頭探腦！」受害飲料店回想起被偷當時情景，仍心有餘悸，店家說，當時他正在店內看電視，螢幕的反光卻突然出現疑似人影，一轉頭，果然看見林嫌蹲在吧檯，還打開抽屜，明顯意圖行竊，他立即大聲喝止，並通知鄰居報警處理。

警方到場時，林嫌還在騙，辯稱是口渴想買飲料，想要看清楚菜單才會走進去，但警方於現場發現，菜單明明就清楚顯示在吧檯前方，當場打臉林嫌，讓他啞口無言。

「偷了快半世紀」，員警說，林嫌從14歲時就開始行竊犯案，現在已經63歲還在偷，前科累累的他，犯案地點遍及全台各縣市，至今多達65件竊盜罪。

警方調查發現，林嫌前一日中午在自己故鄉宜蘭竊取包子店財物，疑似畏罪搭乘客運一路南下到高雄火車站，但沒有交通工具，他偷租賃機車代步，一路由高雄林園行竊至屏東林邊，警方在他身上起出3萬多元贓款。本案後續會同宜蘭縣警局及高雄市政府警局共同清查偵辦，持續追查林嫌是否有在其他地方行竊，警方訊後將林嫌依竊盜罪嫌移請屏東地檢署偵辦。