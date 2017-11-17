MOD頻道商怒告中華電 批董事長鄭優「鴨霸無誠信」

2017-11-17 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信MOD在7月爆出頻道套餐縮減引爆爭議，進而演變為48個頻道大斷訊事件，MOD頻道商「台灣互動電視股份有限公司」（台互）當時將矛頭指向中華電信董事長鄭優，如今在對方不願負責公司損失的情況下，將提出告訴。

台灣互動電視發出新聞稿指出，7月發生的中華電信MOD斷訊事件，起因是新任中華電信董事長鄭優上台後標榜「改革MOD，推行收視率分潤」，進而與頻道商產生衝突，導致48個頻道大斷訊。

雖然雙方在協調後達成協議，頻道也恢復上架，但中華電和營運商之間仍爭議不斷，像是中華電在11月初要求愛爾達主持民視新聞台加入豪華餐一案，現場投票結果為2票贊成、3票反對、9票保留意見，但愛爾達事後以「沒有一致反對」為由，通過民視加入豪華餐一案，此決議隨即引發其他頻道商反彈，聯名發函抗議。

台互在聲明中譴責鄭優「鴨霸」且誠信有問題，指出雙方在7月中討論復訊事宜時，中華電要求台互在復訊半個月期間提供觀眾免費收視，但台互認為斷訊是由中華電主導，若要免費，成本應由中華電負擔，鄭優後來同意補償免費收視成本3000萬元的一半。

台互提到，時至今日已超過4個月，多次去信給中華電要求鄭優履行承諾，遲遲沒有得到回覆，日前則接獲中華電回函，寫道「本公司代表人並無承諾將分擔貴公司任何損失」。

對此，台互除了批評鄭優有誠信問題外，也將針對收視費補償向法院提起訴訟。