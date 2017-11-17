重傷工讀生雪上加霜！彰化火鍋店大火 受傷夫妻提告

彰化縣溪湖鎮不銠鍋火鍋店在9日發生瓦斯外洩引發大火，楊姓男子（左）當時抱起女兒往外逃。（資料照，記者陳冠備翻攝）

2017-11-17 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣溪湖鎮「不銠鍋」火鍋店在9日發生瓦斯外洩引發大火，造成多人受傷，其中當天更換瓦斯肇禍的16歲楊姓工讀生傷勢最重，而用餐的教師夫妻一家3口也遭燒傷，如今傳出，楊姓教師夫妻決定向火鍋店業者和工讀生提告。

楊姓工讀生送醫時全身24％二度灼傷，疼痛指數逼近最高值10，楊父曾透露，兒子清醒一開口就先詢問用餐客人的受傷狀況，也煩惱自己臉部復原程度，心情低落。

「三立新聞網」報導，溪湖派出所副所長黃哲偉證實，受傷的教師夫妻，已提出業務過失傷害的告訴。楊姓工讀生的父親則無奈透露，對於官司會擔心。

報導提到，當天教師夫妻吃火鍋時一家3口燒傷，3歲楊小妹全身20％燙傷，送醫治療一個星期，到現在每次換藥都痛到大哭。火鍋店老闆夫妻近期低調探視傷者，但被問到有沒有做好換瓦斯桶職前教育？只說會負全責，不願多談即匆匆離開。

彰化消防局消防鑑識人員陳錦龍說，火鍋店員工在更換瓦斯時，瓦斯外洩，遇到鄰桌的火源引發火災。

除了餐廳沒登記執照被縣府要求改善，也要釐清業者有沒有盡到教導責任，還是楊姓工讀生的問題，後續還有法律問題要解決。