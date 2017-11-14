松山新東街老婦遭殺害 警方懷疑水電工涉案

警方鑑識蒐證。（記者鄭景議攝）

2017-11-14 16:00

〔記者鄭景議／台北報導〕北市松山區新東街上今早發生一起命案，一名住公寓2樓的73歲老婦人，被女兒發現陳屍家中廚房。

警方調查發現，婦人一年來家中不斷裝潢，時常有工人出入，而在監視器中發現昨天下午有一名水電工不斷出入，懷疑該水電工涉案。

據了解，監視器中看見水電工獨自進出莊家，且還攜帶搬運用的工具、多次出入，加上家門鎖是指紋及密碼鎖，水電工多次裝潢，有家門密碼的可能性高，目前警方正積極釐清該名水電工身分，調查案情。