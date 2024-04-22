惡劣！花蓮台9線逾200棵芒果路樹將移植 遭下毒枯萎

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死。（警方提供）

2024/04/22 16:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時，卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死，初步清查超過200棵受影響，已經向警方報案，也持續灑水灌救。

玉里警分局指出，三民派出所接獲民眾報案稱，台九線282至284公里處，有多棵芒果路樹，疑似遭不明人士鑽孔後下農藥毀損破壞。獲報後由分局長黃靖堯指示專案小組擴大偵辦，現場雖因道路拓寬工程無監視器影像，另持續調閱南北端監視器過濾行經人車，目前已鎖定特定犯嫌，持續擴大追緝中。

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台9線玉里鎮三民段有400多棵芒果樹，春天開始萌發花芽，5月芒果季節更開放民眾免費採，公路局蘇花改工程處執行台9線拓寬工程，3月開始為芒果樹斷根、修剪枝條，預計今年入秋後進行移植；公路局指出，未來這批路樹將移植到鎮公所指定地點。

台9線花東縱谷景觀大道在三民段拓寬，幾年前已故縣議員王燕美爭取保留路樹，工程單位因而規劃「以路就樹」，成4條單線道，芒果樹原位置設置分隔綠帶，再往外多一條機慢車道。但去年11月8日立委傅崐萁應地方民眾要求重新檢討「以路就樹」，公路局因此將移植芒果樹、樟樹等600多棵行道樹。

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死。（警方提供）

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死。（警方提供）

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