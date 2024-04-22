為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

惡劣！花蓮台9線逾200棵芒果路樹將移植 遭下毒枯萎

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死。（警方提供）

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死。（警方提供）

2024/04/22 16:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時，卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死，初步清查超過200棵受影響，已經向警方報案，也持續灑水灌救。

玉里警分局指出，三民派出所接獲民眾報案稱，台九線282至284公里處，有多棵芒果路樹，疑似遭不明人士鑽孔後下農藥毀損破壞。獲報後由分局長黃靖堯指示專案小組擴大偵辦，現場雖因道路拓寬工程無監視器影像，另持續調閱南北端監視器過濾行經人車，目前已鎖定特定犯嫌，持續擴大追緝中。

台9線玉里鎮三民段有400多棵芒果樹，春天開始萌發花芽，5月芒果季節更開放民眾免費採，公路局蘇花改工程處執行台9線拓寬工程，3月開始為芒果樹斷根、修剪枝條，預計今年入秋後進行移植；公路局指出，未來這批路樹將移植到鎮公所指定地點。

台9線花東縱谷景觀大道在三民段拓寬，幾年前已故縣議員王燕美爭取保留路樹，工程單位因而規劃「以路就樹」，成4條單線道，芒果樹原位置設置分隔綠帶，再往外多一條機慢車道。但去年11月8日立委傅崐萁應地方民眾要求重新檢討「以路就樹」，公路局因此將移植芒果樹、樟樹等600多棵行道樹。

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死。（警方提供）

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死。（警方提供）

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死。（警方提供）

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，近期相關單位配合拓寬工程，施工廠商把路樹修枝斷根，正準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎瀕死。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化又傳毒樹！ 員林大道行道樹遭蓄意鑽洞 4株水黃皮枯死
2024/02/27 16:33

彰化又傳毒樹！ 員林大道行道樹遭蓄意鑽洞 4株水黃皮枯死
彰化糖鐵綠道毒樹人抓不到 縣府：先伐除死樹暫不補植
2024/03/05 18:40

彰化糖鐵綠道毒樹人抓不到 縣府：先伐除死樹暫不補植

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
彰化糖鐵綠道 40棵樹疑遭毒手
2024/02/20 05:30

彰化糖鐵綠道 40棵樹疑遭毒手
鑽孔毒樹再一樁？台16線水里楓香行道樹 疑遭灌毒4棵枯死
2023/06/24 16:40

鑽孔毒樹再一樁？台16線水里楓香行道樹 疑遭灌毒4棵枯死

女星賴慧如狠甩嬸味　曬超嫩少女肌網驚呆
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播