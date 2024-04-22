移工想將40萬台幣換成越南盾 遭設局行搶嚇到跳海逃生

監視器拍下蔡男等人持槍攻擊竇男的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/22 16:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕越南籍阮姓男子去年為將40萬現金兌換成越南盾，認識男子李晢鳴，因匯率未談妥而沒成交，卻引來李男覬覦，竟設局佯稱要在基隆八斗子船舶修造廠內交易，騙阮男帶現金前來，李男同夥卻持刀槍行搶，嚇得陪阮男來的友人跳海求生。基隆地院審結，觸犯強盜未遂罪，判處李男等人5年不等徒刑。

檢警調查，阮男在台工作後，想將40萬元新台幣兌換成越南盾，再匯回家鄉，但想要減少匯差，便透過友人輾轉認識李晢鳴。去年2月初，2人商談兌換匯率，但未達成共識，反引來李男覬覦這筆現金。

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李男尋找友人郭建輝共謀，決定設局騙出阮男再行搶。郭男去年2月22日，以幫忙處理債務為由，召集蔡、吳、王、邱、許姓男子等人，一同前往約定的「八斗子船舶修造廠」，並攜帶空氣槍、長槍、鋁棒、木棍，準備恐嚇對方。

當天，阮男與竇姓友人帶著40萬元前往造船廠赴約，李男要求先看現金，阮男打開背包讓其觀看，隨後將背包交付給竇姓友人，雙方開始商談匯兌事宜。

此時，李男及吳姓同夥確認竇男將裝有現金的袋子放在車內副駕駛座後，便將阮男誘離，再由蔡男、邱男持空氣槍及刀械、鋁棒跑向竇男，嚇得他帶著背包逃離現場。阮男聞訊也跟著逃離現場，卻遭到毆打，甚至遭到車輛撞擊，最終竇男跳進海中逃逸，現金才沒被李男等人取走。阮、竇2人成功脫離後，趕緊報警。

法官審理後認為，李、郭2人犯結夥三人以上攜帶兇器強盜未遂罪，判處有期徒刑5年，另蔡、吳、王、邱姓同夥，則依犯案程度不同，分別判處4年2月至4年6月徒刑。

警方在現場查獲蔡男等人遺留的槍枝。（記者吳昇儒翻攝）

基隆地院近日審結，觸犯強盜未遂罪，判處李男等人5年不等徒刑。 （記者吳昇儒攝）

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