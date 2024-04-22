為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

彰縣添25支測速桿、西南角包辦11枝 老司機教避開、警：守規則不怕罰

台76線延伸線平面道路11公里已完工通車。（彰化縣府提供）

台76線延伸線平面道路11公里已完工通車。（彰化縣府提供）

2024/04/22 16:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣最近增設25支固定式測速照相桿，二林、芳苑等西南角11鄉鎮就包辦了11支，有網友哀號，假日到芳苑天空步道、王功漁港都要小心荷包失血。但也有「老司機」告訴大家如何躲開測速桿！也就是利用台76線延伸線，該路線的平面道路都已完工通車，可以從二林的挖仔一直通到起點，也就是台17線，走這條路至少可以躲過5個測速桿，也節省一半的時間。

交通隊強調，固定式測速照相桿的任務是拍測超速等違規，只要用路人遵守交通規則，不必擔心被拍照挨罰。

台76線西段延伸線，全長20.8公里，將在2026年完工，平面道路11公里目前都已完工通車，這段從起點芳苑的台17線一直到二林的西庄交流道（近挖仔）一路暢通。駕駛人若要到王功，可以從溪湖沿二溪路在挖仔遇高架橋左轉，直行11公里即可抵台17線，往北即到王功漁港，往南通普天宮的天空步道。

黃姓計程車司機說，前往王功、芳苑若走台76線延伸線的平面道路，可以不用進入二林市區或萬興、水上路段，時間減少一半，而測速照相在斗苑路原斗段和後寮段以及二溪路的萬興段都是拍照熱點，走延伸線，沒有任何測速照相設施，可以減少荷包大失血的機會。

司機提醒駕駛人，這次新增的25枝測速照相機，有11支位於彰化西南角，西南角地廣人稀，11鄉鎮之中，溪湖、埔心原有1支固定式測速照相桿，新增2支，北斗鎮、埤頭鄉各維持原來的1支、2支，沒新增，二林鎮新增2支（二林農工、中科四期園區）、芳苑鄉新增1支，加上埔鹽、溪州、田尾從無到各設置1支，西南角每鄉鎮都有固定式測速照相桿。

警方表示，新設固定式測速照相桿最快下半年才會開始執法，但通過照相路口的駕駛人已經放慢車速，不敢超越白線、不敢搶黃燈、不敢任意超前，明顯守規矩。

台76線延伸線平面圖。（彰化縣府提供）

台76線延伸線平面圖。（彰化縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化瘋傳新增25支測速桿已開抓！ 警方：還沒啟用
2024/03/13 09:18

彰化瘋傳新增25支測速桿已開抓！ 警方：還沒啟用
警示牌來了！ 彰縣新增25支測速桿開始啟用？ 警︰宣導1個月
2024/04/15 19:26

警示牌來了！ 彰縣新增25支測速桿開始啟用？ 警︰宣導1個月

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
苗栗台3線彎道 將增設測速桿
2024/04/11 05:30

苗栗台3線彎道 將增設測速桿
台中這支測速桿去年進帳千萬 1、2月又開出470件
2024/04/21 08:10

台中這支測速桿去年進帳千萬 1、2月又開出470件

徜徉De Beers 非凡創藝之旅
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播