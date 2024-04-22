彰縣添25支測速桿、西南角包辦11枝 老司機教避開、警：守規則不怕罰

台76線延伸線平面道路11公里已完工通車。（彰化縣府提供）

2024/04/22 16:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣最近增設25支固定式測速照相桿，二林、芳苑等西南角11鄉鎮就包辦了11支，有網友哀號，假日到芳苑天空步道、王功漁港都要小心荷包失血。但也有「老司機」告訴大家如何躲開測速桿！也就是利用台76線延伸線，該路線的平面道路都已完工通車，可以從二林的挖仔一直通到起點，也就是台17線，走這條路至少可以躲過5個測速桿，也節省一半的時間。

交通隊強調，固定式測速照相桿的任務是拍測超速等違規，只要用路人遵守交通規則，不必擔心被拍照挨罰。

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台76線西段延伸線，全長20.8公里，將在2026年完工，平面道路11公里目前都已完工通車，這段從起點芳苑的台17線一直到二林的西庄交流道（近挖仔）一路暢通。駕駛人若要到王功，可以從溪湖沿二溪路在挖仔遇高架橋左轉，直行11公里即可抵台17線，往北即到王功漁港，往南通普天宮的天空步道。

黃姓計程車司機說，前往王功、芳苑若走台76線延伸線的平面道路，可以不用進入二林市區或萬興、水上路段，時間減少一半，而測速照相在斗苑路原斗段和後寮段以及二溪路的萬興段都是拍照熱點，走延伸線，沒有任何測速照相設施，可以減少荷包大失血的機會。

司機提醒駕駛人，這次新增的25枝測速照相機，有11支位於彰化西南角，西南角地廣人稀，11鄉鎮之中，溪湖、埔心原有1支固定式測速照相桿，新增2支，北斗鎮、埤頭鄉各維持原來的1支、2支，沒新增，二林鎮新增2支（二林農工、中科四期園區）、芳苑鄉新增1支，加上埔鹽、溪州、田尾從無到各設置1支，西南角每鄉鎮都有固定式測速照相桿。

警方表示，新設固定式測速照相桿最快下半年才會開始執法，但通過照相路口的駕駛人已經放慢車速，不敢超越白線、不敢搶黃燈、不敢任意超前，明顯守規矩。

台76線延伸線平面圖。（彰化縣府提供）

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