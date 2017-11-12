男遭開9槍沒事自嘲命大 警虧：怕傷人才都朝車輪射

2017-11-12 16:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市海山警分局10日深夜緝捕疑似通緝犯，追到台北市大理高中前朝車輪連開9槍，不要命的疑犯仍開車高速逃逸，警方掌握嫌犯為前科累累的男子王志豪，策動他出面，嫌犯今天上午到案，王嫌辯稱，他當晚酒駕，擔心員警攔檢酒駕超標拒捕，他對被員警朝座車連開9槍，自己沒受傷也自嘲命大，但員警不禁說，是怕傷到人，才都朝車輪、車頭開槍，反虧王嫌一番。

海山警分局說，埔墘派出所警員黃思齊、張凱惟10日晚間9時34分巡邏途經板橋縣民大道與萬安街口，一輛白色轎車差點撞上警車，員警回頭追車，發現疑犯車輛闖紅燈拒停，鳴警示燈追上，嫌犯高速開上華翠大橋往台北市萬華逃逸，2警也追上前，追到北市環河南路二段，疑犯開車迴轉，被前方停等紅燈車輛擋住，2警喝令王嫌下車，並朝嫌犯座車車輪連開9槍。

現場槍聲大作嚇壞目擊的民眾，北市警方趕到開槍現場，雙北警方動員在附近搜尋，開槍後47分鐘在環南綜合市場甲棟後方發現該車，車身計有4個彈孔痕跡，2發打中左前葉子板、1發打中引擎蓋、1發打中駕駛座車門，目視車內沒有血跡，鑑識人員採證，拾獲9發彈殼。

40歲王嫌今天下午12時到案，隨即被上銬，警方問他為何拒捕，他才道出，因當晚喝酒，加上年初酒駕被查獲，駕照被吊銷，他擔心再吃上酒駕罰單才拒捕，聽見槍聲大作，自己也嚇一大跳，只好棄車環南市場後逃逸。

警方說，王嫌因拒捕，再吃上公共危險及無照駕駛的1萬2000元罰單，可謂得不償失。

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