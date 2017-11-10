簽賭債務引糾紛 北市髮廊深夜鬥毆11人送辦

2017-11-10 17:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市西寧南路知名的亂剪髮廊，9日深夜10時發生鬥毆事件，轄管萬華分局據報啟動快打部隊，速迅集結警力趕赴現場，當場逮捕11人，查扣開山刀1把、西瓜刀2把、電擊棒1支、木棍1支。

警方調查，亂剪髮廊股東之子黃男，因職棒簽賭衍發債務糾紛，9日遭債主賴男、蘇男等2犯嫌登門討債，黃涉嫌召來友人王男等8人助陣，分持刀械砍傷賴頭部、右手及右腳等多處，經緊急送醫治療，無生命危險。

警方警訊詢後依殺人未遂、妨害自由、恐嚇等罪嫌將黃男、王男等11人，移送台北地檢署偵辦。

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