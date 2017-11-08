口交未性器官接觸 人夫小三通姦無罪

2017-11-08 11:47

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市楊男與鄰居黃女「嘿咻」，被楊妻控告涉嫌通姦罪，橋頭地方法院調查2人對話曖昧，如「穴穴很癢」、「妹妹愛打炮」等，及有口交等照片，但因缺乏性器官接觸證據，判決2人無罪。

檢方指出，105年6月至7月間某日，結婚10多年的楊男，在高雄市住處與鄰居小三黃女「辦事」，並有2人Line通訊對話紀錄，及翻拍照片共43張等證據，被依通姦罪提起公訴。

被告2人應訊，雖坦承有口交行為，但堅決否認有通姦行為。楊辯稱，沒有實際的性行為，跟黃女的Line對話都是空談，不是真的！他認為，性行為是性器官的接觸，就他的認知跟黃女沒有通姦行為。又說，曾有1次以手指或其他情趣用品幫黃女滿足性慾﹔黃女則說，只有幫楊口交1次，沒有性器官接觸。

法官調查，被告間有「穴穴很癢」、「不要讓我老是抄傢伙對你」、「妹妹愛打炮」、「如果你身材是那樣，當然每天找你打砲啊」等曖昧話語，及傳送生殖器、衣著較少或口交照片等情形，不過，通姦罪構成要件，需性器官接觸；又被告等行為，僅足以證明2人間確曾有口交或以器物進入他人性器之性交行為，並有超越一般社會男女正常交往，但無法證明確有「楊以性器插入黃女性器之性交行為」，加上檢方又未舉證其說，認定罪證不足。