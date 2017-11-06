不是偷窺為何上女廁？職業軍人辯：男廁滿了

2017-11-06 00:16

〔記者王捷／台南報導〕一名徐姓職業軍人涉潛入商場女廁偷拍女店員上廁所，女店員褲子一脫，竟發現廁所隔板縫伸出一面鏡子，嚇得放聲尖叫立即衝出廁所到隔壁間堵人，卻被徐男趁隙逃跑，女店員報案後怒稱，偷窺狼不是第一次犯案，警方循線找到徐說明，他否認妨害秘密，但警方無法接受，問他為何要用女廁？這時軍人才囁嚅稱，男廁滿了。

24歲的徐男是志願役士兵，上個月放假時涉一件妨害秘密案，他步行到商場躲進女廁後，用鏡子伸進廁所隔間的門縫，用鏡子偷窺隔壁廁所的女子如廁。

該廁所使用率頻繁，不只有商場客人會使用，場場的女店員也都使用該廁所，一名女店員在如廁時，才剛脫下褲子，竟發現一面小鏡子，緩緩從隔間的隙縫伸出，嚇得大聲尖叫，急忙穿上褲子到隔壁間堵人。

徐男走出女廁，見形跡敗露用小跑步逃離現場，業者得知後指出，徐男不只一次偷窺，商場保全也曾發現徐涉嫌偷拍，有追捕過他，但被徐男溜走，也沒有證據，所以沒報案，沒想到徐男這次又犯。

警方循線請徐男到案說明，但徐男自稱是志願役士兵，絕對不可能做這件事，但警方反問他，既然是堂堂軍人，為何要去女廁？徐男卻悄聲道，因為當時男廁有人，內急才會到女廁。

警方又問徐男，既然只是上廁所，為何出了廁所要逃跑？徐男卻辯稱，是因為如廁到一半，想到軍中有業務要做，所以才小跑步騎車趕回砲兵學校，但這樣的說法令警方不能接受，訊後將他依妨害秘密函送法辦。