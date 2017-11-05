19歲情侶當車手分3600被逮 家長恐遭連帶求償百萬

2017-11-05 15:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一對19歲情侶因未婚生子為養小孩被慫恿當車手，只分得3600元，就被斗六分局查獲逮捕，警方依詐欺罪移送，2人因未滿20歲，家長得面臨民事連帶求償恐怕逾百萬，讓小情侶一聽難過落淚後悔莫及。

斗六地區因地利之便，又有火車站，常被詐騙集團鎖定為車手提領贓款，近月來發生多筆遭詐欺款項。

雲林縣警察局長許錫榮指示斗六分局成立專案小組，分析、比對再過濾，鍥而不捨，掌握居住台中市的謝姓男子及賴姓女子情侶檔為涉案車手。

全案經報請雲林地檢署檢察官廖志國指揮斗六分局跨區偵辦，將2人逮捕到案，警訊時2人坦承犯行，供稱未婚已生子，因缺錢扶養小孩，遭詐騙集團慫恿以每提領1萬元可抽2000元才加入。

謝男懊惱地說，前後已替集團提領9萬元，才分得3600元，尤其2人都未滿20歲，雙方家長都得負連帶求償的法律責任，悔不當初。

斗六分局長蔡詳忠指出，前有判例，台中市陳姓男子擔任詐欺車手所得8000元，遭台中地方法院判賠85萬元，是不當所得106倍；另16歲陳姓少年擔任車手詐得187萬元只分2000元，高雄高分院判少年及其父母應賠償157萬，可見詐騙集團連集團成員也騙，提醒民眾尤其是涉世未深的年輕人，不要輕易被「工作輕鬆」、「邊玩邊賺錢」等詐騙集團吸收成員方式所騙，否則一失足成千古恨。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆