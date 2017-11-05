救三立記者一命 義消：為善不欲人知

三立節目《消失的國界》記者傅家慶，終於找到救命恩人，對方是新北市消防局員山分隊前義消張慶龍。張慶隆對此表示，原本想要為善不欲人知。（圖擷自傅家慶臉書）

2017-11-05 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕三立節目《消失的國界》記者傅家慶，奪得曾虛白新聞獎，他在今年5月4日在新北中和發生嚴重車禍，隨即失去呼吸心跳，在救護車到場之前，有人跳出來一路幫他急救，讓傅家慶最後恢復性命。事後傅家慶在網路上尋找恩人，終於得知是新北市消防局員山分隊前義消張慶龍，而張男則說，他的本意是為善不欲人知。

綜合媒體報導，43歲的張慶龍靦腆地表示，他之前做過10年義消，具有高級救護員執照，由於去年忙著搬家，所以不太能參與救災，只好忍痛離開義消崗位。

傅家慶車禍當天，張慶龍剛好路過要送貨至板橋，看到現場血跡四濺，立刻放下工作並上前協助急救。他先用毛巾壓住傷口，避免傅家慶失血過多，接著發現傅漸漸沒有呼吸，便迅速為傅家慶做CPR，等到救護車前來，才由警消接手。

張慶龍透露，他過去之所以加入義消，是因為家裡火災受過警消幫忙，因此也想要回饋社會，於2007年投入義消單位，雖然曾經被母親擔心很危險，但他救人的熱情仍無法熄滅。