網路約砲吸毒助性 隔天醒來他死在枕邊

2017-11-05 14:01

〔記者王冠仁／台北報導〕42歲謝姓男子透過網路結識29歲陳姓男子，兩人前天相約到謝男的台北市內江街租屋處做愛，他們為了「助性」，還先施打毒品安非他命，再施用肌肉鬆弛劑。不過，昨天早上8點多謝男睡醒後，卻發現枕邊的陳男毫無反應，他嚇得報警，儘管救護人員透過電話教他急救，但陳男送醫後仍不治身亡，警方研判陳應該是施用過量毒品後暴斃，將再進一步化驗釐清。

警方調查，在台北市中山區租屋的謝姓男子，日前透過網路結識擔任髮型設計師的陳姓男子，兩人相談甚歡、互有好感，進一步於前天相約見面做愛。前晚兩人「自備」安非他命與肌肉鬆弛劑，相約前往謝男另一處位在內江街的租屋處，先施打毒品與肌肉鬆弛劑後翻雲覆雨。

未料，隔天早上8點半謝男起床後，卻發現陳男動也不動、失去意識，他嚇得報警求援但送醫後仍不治。警方在現場找到約1公克的安非他命殘渣、神仙水、肌肉鬆弛劑與疑似裝有藥物、毒品的各式瓶罐。

謝男事後坦承有施用毒品，但對於毒品來源避重就輕，僅聲稱是朋友給他，「不知道怎麼會這樣」。陳男家屬接獲通報趕來警局，發現愛子死得不明不白，氣得大罵「我要告死他！」警方除將謝依毒品罪嫌送辦，也將進一步追查毒品來源並釐清陳男確切死因。

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