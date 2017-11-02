用比特幣郵購種子 自家公寓成大麻栽植場

警方在現場查扣的大麻幼苗（記者吳昇儒翻攝）

2017-11-02 10:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕39歲蔡姓男子今年4月起上網陸續以「比特幣」及「換幣現金郵寄」向國外知名網站「SEED-CITY」訂購大麻種子，並上網自學如何栽植，不知已被警方鎖定。昨日上午，基隆港警總隊見時機成熟，前往蔡男的住處埋伏，見犯嫌返家，立刻將他逮捕，起出大麻幼苗64株、大麻種子7公克、火麻種子293公克，及栽植器具，訊後將他移送法辦。

基隆港警總隊表示，日前一個自英國郵寄的大麻種子，被關務署台北關的關務人員發現，獲報後開始佈線追查。偵辦初期，調查收貨地址戶籍，並沒有設籍，經多次埋伏勘查，發現深夜時，該屋才有人影出現。昨日見時機成熟，偕同調查局航業調查處基隆調查站調查官，前往現場逮人。

蔡男被捕後，承認購買兩次大麻種子，第一次因為技術不好，培育出的幼苗全部枯死，便上網自學，第二次購買就種出幼苗，想要再購買第三批種子，沒想到警察就找上門了。

蔡男向警方宣稱，自己是對種植植物也興趣，聽說大麻很漂亮，才想說種來觀賞，沒有要販售。

警方調查，蔡男在台北某酒店擔任少爺，懷疑他想要透過此管道販售，該部分仍在追查當中；而蔡男購買種子的網站，竟大膽在頁面上標售大麻種子。

警方指出，大麻在台灣屬第二級毒品，若該批大麻長成熟葉，將可供千人使用，市值達200萬元。

蔡男將住處改裝成大麻栽植場，種植大麻（記者吳昇儒翻攝）

警方查扣的大麻種子及火麻種子（記者吳昇儒翻攝）